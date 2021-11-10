فى حوار موسع مع «المال»: مسئولو جهاز 6 أكتوبر الجديدة يكشفون حجم الإنشاءات والمشروعات لتنمية المدينة

تتألق المدن الجديدة يومًا بعد يوم فى صورة مزيد من التنمية والتطوير والإنجازات المستمرة، وهذا ما نراه من العمل الجاد والتطوير والتحسين المستمر الذى تقوده الأجهزة المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمل دوما على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير الوحدات السكنية المناسبة والخدمات والطرق والمرافق التى تساعد فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

من هذه المدن مدينة 6 أكتوبر الجديدة التى لا يتعدى عمرها الأربع سنوات، وتم إنشاؤها على مساحة 90 ألف فدان بنظام الجيل الرابع، وهى تتضمن مئات الآلاف من الوحدات السكنية المتنوعة، ويوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتتمتع بكافة الخدمات اللازمة للمواطنين والمستثمرين.

وتشهد المدينة نشاطًا ملحوظًا فى المشروعات، إذ يتم شهريا طرح قطع أراض بأنشطة مختلفة سواء صناعى أو لوجستى بنظام التخصيص المباشر على الموقع الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ يجرى تنفيذ مجتمع عمرانى متكامل بالشراكة بين وزارة الإسكان وشركة «بالم هيلز» باسم مشروع «بادية أكتوبر» على مساحة 3000 فدان، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه.

«المال» أجرت حوارًا موسعًا مع مسئولى جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، للتعرف على حجم الأعمال فى المدينة، والخطة المستقبلية لمزيد من التنمية، وإلى نص الحوار.

بداية صرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأن الخطة الاستثمارية لهذا العام بلغت نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية بالمدينة التى تتعدى الـ 32 مليار جنيه.

وذكر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة أنه جار العمل لحل كافة متطلبات المواطنين وإزالة العقبات لزيادة نسبة الإشغال للوحدات وسرعة تنمية المدينة الجديدة لتكون إحدى المدن المليونية فى القريب العاجل والمتوقع لها أن تضم 5 ملايين نسمة.

جار تنفيذ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية متنوعة تتضمن «سكن مصر» و«الاجتماعى» ..وبدء ما يقرب من 10 آلاف ضمن المبادرة الرئاسية

وقال «عبدالمقصود» إن الجهاز يعمل بالتوازى فى كافة محاور التنمية والبناء بناء على خطط سنوية وربع سنوية يتم متابعتها من قبل الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصورة دورية، حيث إنه جار تنفيذ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية متنوعة تتضمن «إسكان اجتماعى – سكن مصر – سكن كل المصريين».

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 47 ألف وحدة سكنية، وتسليم أكثر من 28 ألف وحدة للمواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعى فى منطقتى الـ 800 فدان وربوة أكتوبر.

وتابع: «جار تنفيذ ما يقرب من 35 ألف وحدة إسكان اجتماعى نموذج 90م2 بمناطق الـ 800 فدان وربوة أكتوبر وغرب أرض المطار، بالإضافة لـ 936 وحدة سكنية نموذج 75م2 بقطاع «د» بمنطقة الـ 800 فدان ضمن المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعى».

كما تم البدء فى تنفيذ ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمنخفضى الدخل بمساحات 90م2 – 75م2 للوحدة، بالإضافة إلى أنه تم البدء فى تسليم قطع أراضى الإسكان المميز بمنطقتى الـ 1000 فدان شمال الواحة والـ 1800 فدان جنوب طريق الواحات شمال المطار، وجارٍ العمل فى تشجير المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، بالإضافة إلى حملات الإزالة المستمرة لكل خروج عن القانون والضوابط المتبعة، بالإضافة إلى تطوير طريق الواحات ورفع كفاءة المنطقة السادسة «ابنى بيتك».

تأسيس ما يقرب من 55 مبنى خدميا بتكلفة فاقت 500 مليون تتضمن مدارس ثانوية

وأضاف «عبدالمقصود» أنه تم تنفيذ ما يقرب من 55 مبنى خدميا بتكلفة تعدت الـ 500 مليون جنيه تتضمن مدارس ثانوى وتعليم أساسى وملاعب رياضية ومراكز شباب ووحدات صحية وحضانات، كما تم توفير مقر لهيئة الإسعاف ومقر آخر لهيئة البريد المصرى ومقر آخر للشهر العقارى.

وعن محور الإسكان والمبانى الخدمية، قال المهندس وليد عبدالرحمن نائب رئيس الجهاز لمشروعات الإسكان، إنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث تم البدء فى تنفيذ 9960 وحدة سكنية نموذج 90م2، بالإضافة إلى تنفيذ 432 وحدة سكنية نموذج 75م2.

كما أنه تم الانتهاء من 5 مدارس جديدة بالمنطقة السادسة «ابنى بيتك وسكن مصر» إلى جانب إنشاء 6 أسواق تجارية و3 حضانات و2 وحدة صحية.

وأوضح «عبدالرحمن» أنه جار تنفيذ التشطيبات النهائية لمشروع مركز شباب رياضى بقطاع د بمنطقة الـ 800 فدان قطاع «د» على مساحة 15 ألف متر مربع يضم 3 ملاعب و2 حمام سباحة ومبنى اجتماعى، بالإضافة للتشطيبات النهائية لمبانى المجمع الشرطى منها مبانى قسم الشرطة والسجل المدنى والدفاع المدنى.

وأشار إلى أنه جار التجهيز لتسليم 576 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل نموذج 75 مترا مربعا فى نهاية شهر أكتوبر الحالى ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وفيما يتعلق بمحور الطرق والمرافق، قال المهندس أيمن صبحى راشد، نائب رئيس الجهاز لمشروعات الطرق والمرافق والكهرباء، إنه جار تنفيذ مشروع ازدواج طريق الواحات بطول 36 كيلومتر وبتكلفة 128 مليون جنيه، كما أنه جار تنفيذ ورصف طريق شمال المطار بطول ليكون شريان لتنمية مناطق المدينة المختلفة سواء مناطق قطع الأراضى السكنية أو مشروعات الإسكان أو المنطقة الصناعية أو الميناء الجاف.

وأكد أنه تم الانتهاء من رصف طريق شرق الواحة تكلفة تصل لـ 68 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من شبكة طرق مشروع سكن مصر بالكامل والتى تبلغ 55 كيلو.

وتابع :« جار تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات بطول 7 كيلو وتكلفة 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جار رفع كفاءة طرق المنطقة السادسة «ابنى بيتك» تحديدا الحى الثالث والخامس، وسيتم استكمال باقى الأحياء تباعا».

ويستكمل: «جار أيضا العمل فى تنفيذ شبكة الطرق والمرافق بموقع الـ 1000 فدان وموقع الـ1800 فدان لمواقع قطع الأراضى المميزة، بالإضافة إلى تنفيذ طرق الشريط الخدمى، كما أنه جار تنفيذ أعمال المرافق والطرق للمرحلة العاجلة للمنطقة الصناعية ومنطقة سكن لكل المصريين، وجار أيضا البدء فى إنشاء محطة الكهرباء لخدمة مناطق المدينة المختلفة».

وبالنسبة للمشروعات الاستثمارية الكبرى، صرح المهندس البدرى رحيم، نائب رئيس الجهاز للمشروعات، بأن المدينة أصبحت قبلة للمستثمرين كونها امتدادا لنجاح المنطقة الصناعية القديمة بمدينة أكتوبر، فأكتوبر الجديدة تضم منطقة صناعية كبرى بمساحة 10 آلاف فدان، بالإضافة إلى منطقة لوجستية ومنطقة الميناء الجاف.

ولفت إلى أنه يتم شهريا طرح قطع أراضى بأنشطة مختلفة سواء صناعى أو لوجستى بنظام التخصيص المباشر على الموقع الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفا أنه جار تنفيذ مجتمع عمرانى متكامل بالشراكة بين وزارة الإسكان وشركة «بالم هيلز» باسم مشروع «بادية أكتوبر» على مساحة 3000 فدان وبتكلفة استثمارية تصل لـ 23 مليار جنيه.

وتابع: «تم أيضا تخصيص أرض لأول مشروع مربط خيول فى الجمهورية ليكون فى مدينة أكتوبر، بالإضافة إلى أن هناك نحو 1800 فدان بإجمالى 4911 قطعة تم طرحها كأراض مميزة، كما يتضمن موقع الـ1000 فدان 3272 ألف قطعة.

كما تم الانتهاء من تسليم الحى الأول وجار التجهيز لباقى الأحياء تباعا، وأيضا تم فتح باب التسليم للمجاورة الثالثة بدءا من 3 أكتوبر الجارى، مع توافر كافة الخدمات حيث تم «إطلاق خدمة مواصلات مصر – عمل مقر للإسعاف وسيارة مجهزة على أعلى مستوى – تسليم مقر للبريد المصرى – توفير ماكينات الصرف الآلى».

من جهته، قال المهندس محمود مراد معاون رئيس الجهاز والمتحدث الرسمى، إن كافة إدارات جهاز المدينة تعمل سويا فى تنمية وتطوير المدينة الجديدة لتكون أكثر جذبا للسكان والمستثمرين، إذ بلغت ميزانية العام الجديد نحو 3 مليارات جنيه لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير حيث العمل سويا بجانب مشروعات الإسكان الكبرى التى تضمها المدينة، جار العمل لتوفير كل المرافق الحيوية مثل الاتصالات والغاز الطبيعى بجانب محطات وشبكات المياه والصرف والرى والكهرباء بالإضافة لتوفر المبانى الخدمية التى يحتاجها المواطن.

وتابع «مراد» : «على سبيل المثال لا الحصر تم تسليم وافتتاح 5 ملاعب رياضية لوزارة الشباب والرياضة وتشغيلها لأبناء المدينة، كما تم تسليم 2 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعى بمنطقة الـ 800 فدان وجار العمل لتسليم 2 حضانة أخرى ، كما تم افتتاح وتشغيل حضانة بمنطقة «ابنى بيتك 6».

وأشار إلى أن العمل لتسليم مبنى جاهز للشهر العقارى ليقدم خدماته بالمدينة، وتم تسليم مبنى للبريد المصرى وجار التشطيبات النهائية له ، بالإضافة لتوفير مقر لخدمة الإسعاف بسيارات إلى أعلى مستوى، وأيضا جار الانتهاء من مبانى المجمع الشرطى والذى يضم مبنى قسم الشرطة ومبنى السجل المدنى ومبنى الحماية المدنية.

تخصيص أكثر من 60 قطعة صناعية متنوعة بحصيلة استثمارية بلغت 2 مليار جنيه

أما عن مستقبل المدينة التنموى، فأوضح المهندس أحمد ثابت مدير إدارة التخطيط ومعاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بأنه قد تم تسليم 69 فدانا بالمنطقة الصناعية لمركز بحوث وتطوير الفلزات بوزارة التعليم العالى لإعداد مركز بحوث وتطوير فلزات ومعادن وبعض المصانع ، وأنه حتى تاريخه فقد تم تخصيص أكثر من 60 قطعة بمساحات مختلفة وأنشطة صناعية متنوعة بحصيلة استثمارية بلغت 2 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم طرح 4 قطع أراض استثمارية بنظام التخصيص المباشر على الموقع الرسمى للهيئة، موضحا عليها الضوابط والاشتراطات وسعر المتر البيعى لما ييسر على المستثمرين الحصول على قطعة الأرض بنظام يتيح الشفافية والسهولة واليسر.