فى حوار موسع مع «المال»: اللواء أشرف عطية يكشف تفاصيل المشروعات الاستثمارية والخدمية بمحافظة أسوان

تشهد محافظة أسوان طفرة هائلة من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والإنجازات التى أشاد بها المواطن الأسوانى الذى يحمل فى قلبه حبا كبيرا لقائد نهضة الجمهورية الجديدة التى يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتتضمن المشروعات التى تنفذها المحافظة مشروعا لإحلال وتجديد البنية التحتية وخطوط وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وتنفيذ 662 مشروعا للتطوير الشامل للريف المصرى ضمن «حياة كريمة» بتكلفة تقديرية 16.5 مليار جنيه، وإنشاء عدد من الكبارى والطرق بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، إلى جانب رفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11 مليارا و700 مليون.. وغيرها من المشروعات الاستثمارية والخدمية الضخمة.

وتحدث محافظ أسوان اللواء أشرف عطية لجريدة «المال» عن العديد من هذه المشروعات والرؤية المستقبلية لعاصمة الاقتصاد والثقافة والشباب الأفريقى.. وإلى نص الحوار..

بداية تحدث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن المحافظة قائلا إنها تعتبر بوابة مصر من جهة الجنوب فهى آخر محافظات الصعيد جنوبـاً وتبعد عن القاهرة بحوالى 879 كم، وهى حلقة الربط ونقطة الاتصال بين مصر وأفريقيا لذا فهى بحق عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية والشباب الأفريقى كما أطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع: «تبلغ مساحة المحافظة الكلية 62.7 ألف متر مربع وهى تضم 5 مراكز رئيسية تشمل 10 مدن و39 وحدة محلية قروية و107 قرية رئيسية و514 نجع وكفر، وتمتلك أسوان مجموعة فريدة من الثروات والمقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتصبح من أكثر المحافظات الواعدة والمتميزة على كافة المستويات الاقتصادية وخاصة فى المجالى السياحى والإستثمارى والصناعى».

وحول خطة المحافظة خلال الفترة المقبلة والمشروعات والخدمات التى يتم تنفيذها، أكد عطية أن أسوان تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة فى جميع قطاعات العمل العام على الرغم من التحديات العديدة وخاصة تداعيات جائحة كورونا، حيث جارى العمل على تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل لإظهار الوجه الحضارى للمحافظة، مشيرا إلى أنه قد تم الإنتهاء من أعمال تطوير شامل لميدان المحطة والسوق السياحية وحديقة درة النيل.

إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 1.5 مليار جنيه

وأضاف المحافظ أنه جارى تنفيذ مشروعات مماثلة بباقى المراكز والمدن لإستعادة الهوية البصرية والمظهر الجمالى اللائق بهذه المحافظة السياحية العريقة، كما جارى تنفيذ أكبر مشروع لإحلال وتجديد البنية التحتية وخطوط وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح عطية أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفذ 25 مشروعا ضمن الخطة الإستثمارية 2022/2021 بتكلفة تقديرية 388 مليون جنيه، ويتوازى ذلك مع إستثمار منحة وكالة التعاون السويسرى فى تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب بتكلفة 8.8 مليون فرنك سويسرى، حيث يساهم كل ذلك فى تلبية مطالب المواطنين والإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأضاف أنه فى نفس السياق تم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» داخل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280 مليونا و700 ألف جنيه.

تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة القرى ضمن «حياة كريمة» بقيمة 16.5 مليار جنيه

وقال إنه جارى تنفيذ مشروعات التطوير الشامل للريف المصرى “ حياة كريمة “ على مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الآن إلى 662 مشروع بتكلفة تقديرية 16.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تحيا مصر ومنظومة التأمين الصحى الشامل.

هذا علاوة على إنشاء العديد من المحاور التنموية والكبارى والطرق السريعة، فضلاً عن إحلال وتجديد السرفيس مع إحداث قفزة فى مجال التحول الرقمى ووضع خريطة إستثمارية جديدة، وهو الذى يتوازى مع فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم والتعامل السريع معها لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى سيتم افتتاحها قريبا، قال محافظ أسوان إن الجهود التنفيذية المبذولة حالياً ستكلل بالفعل بإفتتاح العديد من المشروعات الهامة بمختلف القطاعات ومنها على سبيل المثال، محور وكوبرى كلابشة على النيل والذى تبلغ تكلفته مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7،5 م لكل إتجاه.

وتابع أن المحور يشمل 10 كبارى منها 5 كبارى رئيسية وهى كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى، وكوبرى على الطريق الزراعى الغربى، بجانب كوبرى أعلى نهر النيل، علاوة على كوبرى أعلى مصرف الملاح الكبير، وأخيراً كوبرى على الطريق الزراعى الشرقى، فضلاً عن 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

أسوان

مصنع كيما 2 لإنتاج 1320 طن أمونيا بإستثمارات 12 مليار جنيه

وأشار إلى مشروع مصنع «كيما 2» الجديد والجارى التشغيل التجريبى له حيث وصلت تكلفة هذا المشروع القومى الإستثمارية إلى 12 مليار جنيه وينتج حالياً 1320 طن أمونيا يومياً، وأيضاً 1730 طنا من خام اليوريا يومياً، حيث يصدر %45 من الإنتاج للأسواق الأوربية والآسيوية والأفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية، بجانب %55 للأسواق المحلية مما ساهم فى توفير أكثر من ألفى فرصة عمل حقيقة للشباب.

واستكمل محافظ أسوان أن هناك أيضاً مشروعات صندوق تحيا مصر لرفع جودة البنية التحتية والخدمات فى قطاعات عديدة، حيث تم إنهاء 8 مشروعات بنسبة %100 من إجمالى 14 مشروعاً بتكلفة إجمالية 686 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و323 مليون جنيه، دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 43 مليون من هيئة التنمية الصناعية.

وبالنسبة لأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق باستعادة أراضى الدولة واستغلالها، قال أشرف عطية، إنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف تم التشديد على تكثيف الجهود وحملات الإزالة لتنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وذلك على 3 مراحل ضمن جدول زمنى محدد.

وتابع أن الجدول الزمنى يشمل مختلف المراكز والمدن خلال الشهر الحالى والشهرين القادمين وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لإستراد أراضى الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات وبالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان، وجارى المتابعة المستمرة من المحافظ شخصياً على مدار اليوم للوقوف على تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بالمراكز والمدن أولاً بأول.

إنشاء وحدات إسكان اجتماعى فى عدة مدن وتسليم 2118 وحدة للمستفيدين

وحول مشروعات الإسكان الاجتماعى، أوضح أشرف عطية أن تلك المشروعات من أبرز التحديات التى تواجه العمل التنفيذى فى الفترة الحالية، ونجحت المحافظة فى وضع الحلول السريعة للعديد منها مثل مشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد والذى ظل 12 عاما متوقفا حيث تم وجارى تسليم الشقق للحاجزين على دفعات وذلك بعد إنجاز أعمال التشطيب واللاندسكيب وجارى حالياً تسليم باقى الوحدات السكنية على مراحل بإجمالى 2118 وحدة، بجانب مشروعات الإسكان فى جبل الزلط بكوم أمبو والطويسة بدراو وأبو خليفة بإدفو.

المحافظة تنفذ خطوات تحول رقمى يتجاوز حجمها 21 مليون جنيه

فيما يتعلق بمشروعات التحول الرقمى فى المحافظة.. وإلى أين وصلت فى هذا الملف؟، أكد أن المحافظة تسعى لتحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى ومسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن ولذا فقد تم إنشاء أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى على مستوى الصعيد بتكلفة 21 مليون جنيه ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، وتم ربطه بـ 11 مركزا تكنولوجيا متطورا على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وعن الجهود المبذولة فى قطاع الصحة لتلبية مطالب أهالى أسوان، أشار إلى أنه جارى تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11 مليارا و700 مليون جنيه منها 9 مليارات و200 مليون جنيه للإنشاءات، و2مليار و500 مليون جنيه للتجهيزات الطبية والغير طبية.

وتابع: أنه بالتوازى تم تسجيل أكثر من مليون مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والإنتفاع بالخدمات الصحية المتميزة فور بدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، كما تقوم المحافظة بتنفيذ العديد من المشروعات للإرتقاء بالمنظومة الصحية لتوفير خدمات علاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى.

وذكر أنه تم إفتتاح قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين والذى يضم 13 حضانة هدية من المحافظة للمستشفى الجامعى، وهو الذى توازى مع دعم القسم بأجهزة ومستلزمات طبية أخرى دعماً من هيئة المستشفيات الجامعية من أجل الوفاء بالاحتياجات الجماهيرية، كما تم إفتتاح قسم للغسيل الكلوى، فى حين جارى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة قسم العظام وباقى أقسام مستشفى أسوان الجامعى وهو ما سيساهم فى مضاعفة عدد الأسرة إلى 300 سرير بدلاً من 150 سريرا.

وحول أزمة المرور والباعة الجائلين المنتشرة فى بعض الأماكن بأسوان، قال إنه بالنسبة للمنظومة المرورية ومن أجل الحفاظ على الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الأفريقى وتوفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة للمواطنين مع تفريغ المدينة من المظاهر الغير حضارية، فقد تم تطبيق قرار إلغاء حركة سير سيارات «الكبود» بطريق السادات والمحمودية وخور عواضه وأبو الريش كمرحلة أولى، وإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة حيث تم تحديث أكثر من ألف سيارة سيرفيس.

كما تم إستكمال باقى خطوط السيرفيس لتفريغ مدينة أسوان من هذه السيارات القديمة ثم تفريغ المحافظة منها بنهاية العام الحالى، وقد حرصنا أيضاً على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى لدعم وتمويل إطلاق مشروع إحلال وتجديد سيارات البيك أب “الكبود” بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية، وبالتوازى تم تكليف مسئولى المرور بتشديد الرقابة على عدادات التاكسى ومركبات التوك توك والتروسيكل والسيطرة على تحركاتها ومنع سيرها بالميادين والشوارع الرئيسية.

أما بالنسبة لمجال الإشغالات والتعديات فهناك توجيهات مشددة لمسئولى الوحدات المحلية بتنفيذ حملات مكبرة يومياً لرفع كافة الإشعالات والتعديات بمختلف الأسواق والشوارع والتصدى لظاهرة الإنتشار العشوائى للباعة الجائلين وذلك من خلال إعداد حصر شامل لهم وتوفير باكيات لهم داخل السويقات التى تم إنشاؤها:

وتابع: أنه جارى إنشاء المزيد من السويقات لإستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين وتوفير أسواق حضارية ومتطورة أمام المواطنين ومنها مشروع السويقة الجديدة بمنطقة السيل الجديد الجارى على مساحة 1100 م2 بنظام طابقين لتستوعب 70 محلا تتراوح مساحتهم ما بين 9 إلى 12 متر مربع وبتكلفة إجمالية تقديرية 15 مليون جنيه.

وعن رفع الولاية على الأرض بمحافظة أسوان، قال أشرف عطية،: «بالفعل نجحنا خلال الفترة الماضية فى إنشاء هيكلة جديدة لقطاع الإستثمار فى المحافظة بالإستعانة بالمتخصصين وبالتالى تم وضع خريطة إستثمارية جديدة ترتكز على إستراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار بالإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الإستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر والأسواق الأفريقية، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة».

كما تم إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الإستثمارية لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين أولهما فى منتدى جاذب للإستثمار وهو ملتقى «الإستثمار فى أسوان 2020» والذى عقد فى ديسمبر الماضى بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، كما تم تنظيم ملتقى آخر للفرص الإستثمارية بمقر الهيئة بالقاهرة بحضور كبار المستثمرين ورجال الأعمال.

افتتاح 27 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بأعمال تتجاوز 20 مليون جنيه

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 27 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بإستثمارات 20 مليون جنيه، ويتواكب ذلك مع التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخلق إمتداد للمنطقة الصناعية على مساحة 50 فدانا لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية التى تتمتع بها هذه المحافظة الواعدة بمقوماتها الإستثمارية، كما سيتم طرح مشروع تطوير المنطقة الصناعية للأسمدة الفوسفاتية بنجع هلال بإدفو بمساحة 5115 فدانا وغيرها من المشروعات الإستثمارية الأخرى.

وتقوم المحافظة حالياً بالإستعداد لتنظيم فعاليات ملتقى الإستثمار الأول والذى سوف يشهد مشاركة واسعة لكافة مديرى الإستثمار بجميع المحافظات، ليكون هذا الملتقى فرصة متميزة لتبادل الخبرات وطرح ومناقشة الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الإستثمار بمختلف ربوع مصر، كما أنه سوف يكون عامل جذب لمزيد من الفرص الإسثتمارية ورؤوس الأموال سواء من داخل مصر أو خارجها.

وحول مستجدات تعويضات أهالى النوبة، توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى بمجرد عرض ملف تعويضات النوبيين عليه أمر بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه التعويضات بعد مرور أكثر من 100 عام على توقف هذا الملف.

وأكد أن مصر لن تنسى أبناءها أبداً بكل شبر من أراضيها حيث شملت المرحلة الثانية لتعويضات أبناء النوبة من الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى 5329 مستحقاً من إجمالى 11 ألفاً و500 مستحق تقدم منهم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقاً.

وأوضح أن التعوضات تتضمن متضررى بناء وتعلية خزان أسوان لتملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم بأجمالى 1409 مستحقين، وكذا 211 مستحقاً لحق إنتفاع «الجزر»، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 1525 مستحقاً حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف جنيه عن المسكن.

كما ستشمل التعويضات حصول 2184 مستحقاً على التعويضات الزراعية بمنطقتى خورقندى والأمل، ليتم بالتوازى تعويض من له رغبة فى التعويض المالى بواقع 25 ألف جنية للفدان.