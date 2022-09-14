فى جلسة واحدة.. 3 ملايين جنيه حصيلة بيع سيارات وملابس بجمارك سفاجا

عقدت مصلحة الجمارك أمس ” الإثنين ” جلسة المزاد العلنى الخاصة لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع الخاصة بجمارك سفاجا بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

وحسب مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فقد تم خلال جلسة المزاد إجراء المزاد على عدد 13 لوط سيارات ماركات متنوعة.

وأضاف أنه تم البيع النهائى لعدد 7 لوط سيارات بمبلغ 788 ألفا و70 جنيها، كما تم البيع النهائى لعدد 2 لوط ملابس مستعملة الأول برسم التمزيق والثانى برسم التنسيل للعمل على التخلص من كميات الملابس المستعملة الكبيرة الموجودة بالمخازن منعا للتكدس بمبلغ 2 مليون و261 ألفا و920 جنيه.

وذكر مسئول مصلحة الجمارك أنه قد بلغت حصيلة البيع الإجمالية للمزاد 3 ملايين و 49 ألفا و990 جنيها.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن بيع سيارات جمارك السويس وسفاجا في مزاد علني يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 13 سبتمبر 2022، والتي تنتمي إلى علامات وطرازات وفئات مختلفة.

وكانت أبرز سيارات مزاد جمارك السويس وسفاجا، بي إم دابليو الفئة الثالثة 1990-2000، وجيب جراند شيروكي ” الجيل الثالث ” 1999- 2004 ، وميتسوبيشي باجيرو ” الجيل الثالث ” 1999-2006، وجاجوار إس-تايب 1999-2007، وتويوتا كورولا ” الجمل ” 2001-2006، وشيفروليه أوبترا ” دايو لاسيتي ” 2004-2013.

كما تم المزايدة على سيارة هامر إتش 3 2005-2010، ورانج روفر سبورت ” الجيل الأول ” 2005-2013، وتويوتا كورولا ” الجيل التاسع ” 2006-2013، وأودي A5 ” الجيل الأول ” 2007-2016، وفولكس فاجن جيتا ” الجيل السادس ” 2010-2017، وبالإضافة إلى سيارات إسكودا وإنفينيتي وبيجو وبيد فورد وجي إم سي ودايهاتسو وفورد وكاديلاك وكرايسلر ولكزس ولنكولن وماجروس ونيسان وهيونداي.