فى ثاني أيام زيارته شرم الشيخ.. رئيس الوزراء يتفقد أتوبيسات التنقل بمؤتمر المناخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقطة تجمع الأتوبيسات الكهربائية، وأخرى التى تعمل بالغاز الطبيعي، التى ستشارك فى حركة التنقلات خلال انعقاد مؤتمر المناخ، وتشرف عليها وزارة النقل ، وذلك فى ثاني يوم لرئيس الوزراء بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27).

ورافقه بالجولة وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران، والسياحة والآثار، ومحافظ جنوب سيناء، ونائبته، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تم الإشارة فيه إلى أن عدد الاتوبيسات التى ستخدم حركة التنقلات خلال المؤتمر، تتضمن 50 اتوبيسا يعمل بالكهرباء إلى جانب 85 اتوبيسا أخرى تعمل بالغاز الطبيعي، لها خطوط سير ومحطات محددة لخدمة حضور المؤتمر.

وقالت نائبة المحافظ أنه فى إطار تطبيق محافظة جنوب سيناء لمنظومة الحلول الرقمية، فإنها تشمل عددا من المواقف الذكية، حيث يصل عدد المواقف المخطط تشغيلها إلى 24 موقفا.

وأشارت إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمنة، والتي يتم خلالها تحصيل كافة المعاملات المالية من المشروعات الذكية، التي يجري تنفيذها حاليا وهى قادرة على الربط مع أي منظومة إلكترونية بها مدفوعات رقمية، حيث تمكن من رؤية لوحة المؤشرات الخاصة بكافة التحصيلات، وتوفر لنا عرض تقارير عن ملخص التحصيلات لكافة الأنظمة في أي وقت.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة وإمكانات المنظومة، وتفقد أيضا الاتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعي، التى تراعي أصحاب الهمم والأطفال.

والتقط رئيس الوزراء لقطة تذكارية مع العمال والسائقين.

وتفقد أيضا عددا من الدراجات التى سيتم إتاحتها بالمدينة، وفق نظم مؤمنة للتحصيل، ورصد لمسارات تحرك هذه الدراجات.