فى العلمين والحمام وسيوة.. اعتماد العقود النهائية لعدد 39 طلباً لتقنين الأراضى

علمت «المال» أنه تم الانتهاء من اعتماد العقود النهائية لطلبات تقنين الأراضى المقدمة من بعض المواطنين فى محافظة مطروح فى ظل القانون 144 لسنة 2017.

و قالت مصادر مطلعة لـ«المال» أن أعداد تلك الملفات تبلغ 39 طلباً فى عدة مراكز بالمحافظة تتمثل في العلمين والحمام و سيوه.

وأوضحت المصادر أنه تم إعداد كشوف خاصة بأسماء المواطنين و ينبغى عليهم سرعة التوجه إلى إدارة الأملاك بديوان عام محافظة مطروح لاستلام العقد النهائي.

ولفتت المصادر إلى أن طلبات التقنين تتوزع بين 25 عقداً بمركز مطروح، و 10 بالعلمين و 3 بسيوه ، وواحد بمدينة الحمام.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترات الماضية تم عرض عدد من طلبات التقنين المقدمة من المواطنين فى محافظة مطروح على اللجنة العليا للبت والموافقة عليها وتسعيرها وأيضاً تسليم بعض العقود.