فى الدورة 38 الأسكندرية السينمائى يعلن عن لائحة مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو

أعلن الأمير أباظة، رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى، لائحة مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو للأفلام الروائية الطويلة فى الدورة 38 ، التى ستكون مسابقة سنوية وينظمها “مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط” ، ويمثلها الناقد السينمائي الأمير أباظة ، رئيس مجلس إدارة جمعية “كتاب ونقاد السينما المصريين” المنظمة للمهرجان ، ويمول جوائزها عائلة السيناريست الراحل الأستاذ ممدوح الليثي ، ويمثلها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي .

وتقام المسابقة سنويا ، اعتبارا من دورة المهرجان الثلاثين (2014) ، ضمن فعاليات المهرجان المقام بمدينة الأسكندرية.

كما تقام المسابقة إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر ، كما تهدف إلى توثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر .

وتعلن نتائج المسابقة في حفل افتتاح المهرجان ، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان ، دون الإفصاح عن القيمة المالية لكل منهم ، وترتيبهم في الجائزة ، قبل إعلان النتائج بشكل نهائي.

تقتصر المسابقة على المتسابقين المصريين

كما يقتصر الاشتراك في المسابقة علي المتسابقين المصريين، وفقا للشروط التي وضعتها إدارة المهرجان، واللاحقة الذكر.

وتتمثل شروط المتقدمين للمسابقة: أن يكون مصري الجنسية دون التقيد بشرط السن،

شروط السيناريو المقدم للمسابقة

ويشترط في السيناريو المقدم لهذه المسابقة: أن يكون مكتوبا باللغة العربية علي الكمبيوتر، ألا يكون قد سبق مشاركته في أي مسابقة مماثلة، داخل مصر أو خارجها، أن يكون العمل الأول أو الثاني لصاحبهو يتعهد صاحبه بعدم تنفيذه قبل إعلان نتائج هذه المسابقة، بشكل نهائي.

ويقدم صاحبه أية تعهدات أو التزامات أدبية أو مستندات، تطلبها منه إدارة المهرجان، ويقدم المتسابق عدد3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم للمسابقة، بعدد أعضاء لجنة القراءة، إضافة لنسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان، لتيسير عمل اللجنة.

كما يقدم المتسابق نسخة إلكترونية (C.D) من السيناريو، للرجوع إليها وقت الحاجة وسيرته الذاتية مطبوعة على الورق أو على نسخة C.D ،

وأيضا يقدم المؤلف ما يثبت ملكيته للنص المقدم من خلال تصريح البرتقالة على المصنفات الفنية أو مستند ملكية فكرية ، ويسدد المتقدم رسوم إدارية قيمتها ثلاثمائة جنيه مصري، وتحتفظ إدارة المهرجان بنسخ السيناريوهات الفائزة، وقد ترد النسخ التي لم يحالفها الحظ في المسابقة لأصحابها.

أما لجنة التحكيم من خلال تشكل إدارة المهرجان، دون غيرها ، لجنة خاصة لتحكيم هذه المسابقة، من بين صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين ،

ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة ، الذي ينظم العمل بها ، وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها ، بالشكل الديموقراطي ، والحيادية الكاملة. ويشترط ألا يكون لأي عضو في هذه اللجنة أية علاقة مباشرة ، بأي من المتقدمين لهذه المسابقة.

وتلتزم اللجنة بتقديم نتائجها النهائية لإدارة المهرجان بالطرق المتبعة التي تضمن السرية التامة لهذه النتائج ، يعلم رئيس اللجنة إدارة المهرجان بأسماء الفائزين لدعوتهم لحفل الختام ، وتسليمهم الجوائز.

وسوف يعلن رئيس اللجنة جوائز المسابقة، في حفل افتتاح المهرجان، ويقوم بتسليمها السيدان: رئيس المهرجان والإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

ويتم تعين إدارة المهرجان مقررا لهذه اللجنة ، للتنسيق بين الأعضاء والمتسابقين ، وضمان سير عمل اللجنة ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ، حتي انتهاء عملها.

أباظة :جوائز المسابقة قيمتها 40 ألف جنيه

وجوائز المسابقة يكون عددها مادية المقررة لهذه المسابقة ، أربع جوائز ، قيمتها 40 ألف جنيه مصري ويمكن للجنة تحديد عدد وقيمة الحوائز طبقا لرؤيتها .

ويقدم هذه الجوائز المادية الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ممثلا لعائلة السيناريست الأستاذ ممدوح الليثي.

ويمنح الفائزين شهادة تقدير ، يقدمهما رئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة ، ويتمثل الاشتراك في المسابقةعلي المتسابق التقدم لإدارة المهرجان لطلب استمارة الاشتراك ، لتعبئتها ، وتقديم أية مستندات تطلبها الإدارة.

أباظة : اخر موعد لتلقى السيناريوهات نهاية شهر يوليو 2022

ويفتح باب الاشتراك اعتبارا من الأول من مارس 2022 وأخر موعد لتلقي السيناريوهات نهاية شهر يوليو 2022 ، ولن تقبل أيه أعمال بعد هذا التاريخ.

وتسلم السيناريوهات باليد ، بعد التأكد من توفر الشروط الموضوعة سلفا ، وبالشكل الذي يضمن لأصحابها حقوقهم.

و تقدم السيناريوهات باليد لإدارة المهرجان ولايسمح بسحب أى من السيناريوهات المقدمة للمسابقة ، كذلك لايسمح بعرضها للتنفيذ ، بعد تقديمها لإدارة المهرجان ، وقبل الإعلان عن نتائجها النهائية.

وأصدرت هذه اللائحة باللغة العربية فقط ، ورئيس المهرجان هو المخول بتحديد جميع الأمور غير الواضحة أو غير المغطاة بهذه اللائحة.

أما المشاركة في المسابقة ، تعنى ضمنياً الموافقة التامة على جميع الشروط الواردة بهذه اللائحة.