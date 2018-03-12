فى الخدمة يطرح تطبيقًا للتنظيف المنزلى

أحمد علىتعتزم شركة «فى الخدمة» للأنشطة المنزلية إضافة عدد من الخدمات المنزلية عبر طرح تطبيقات إلكترونية جديدة فى مجالات «التنظيف المنزلى» و«نقل الأثاث»، ضمن خطتها التوسعية عقب دخول كل من صندوقى «الجيبرا فينترز» و«جلينت» فى هيكل ملكية الشر

أحمد على

تعتزم شركة «فى الخدمة» للأنشطة المنزلية إضافة عدد من الخدمات المنزلية عبر طرح تطبيقات إلكترونية جديدة فى مجالات «التنظيف المنزلى» و«نقل الأثاث»، ضمن خطتها التوسعية عقب دخول كل من صندوقى «الجيبرا فينترز» و«جلينت» فى هيكل ملكية الشركة.

يشار إلى أن الصندوقين ضخا فى وقت سابق استثمارات بالشركة تخطت قيمتها 5 ملايين جنيه.

قال عمر رمضان، المدير التنفيذى لشركة «فى الخدمة»، إنها تستعد لتقديم خدمة «التنظيف المنزلى» عبر طرحها تطبيقا إلكترونيا لعملائها قبل نهاية الصيف المقبل.

وأضاف رمضان لـ«المال»، أن شركته لن تكتفى بتقديم خدمات الصيانة للأجهزة والجوانب المختلفة بالوحدات السكنية، إذ ستتوسع بشكل مستمر لتقديم جميع الخدمات المنزلية من خلال إضافة نشاط «نقل الأثاث» إلى قائمة أنشطتها عبر طرح برنامج إلكترونى متخصص لذلك أواخر العام الجارى.

وأشار إلى قيام شركته بطرح تطبيق إلكترونى خاص بفريق الصيانة بها، إذ بدأت شركته فى إعداد مقابلات للراغبين فى الانضمام لفريق العمل بها، بمختلف مجالات الصيانة.

وأوضح أن شركته تقوم حاليا بتطوير تطبيق إلكترونى لطلب الخدمة نفسها، مشيرا إلى بدء حملة تسويقية وترويجية منذ أسبوعين وستستمر حتى نهاية فصل الصيف المقبل.

والمعروف أن «فى الخدمة» تأسست خلال عام 2014 كمنصة لتقديم خدمات صيانة منزلية وتركيبات مثل سباكة، نجارة، كهرباء، تكييف، نقاشة وأجهزة منزلية من خلال مواعيد محددة مسبقا وأسعار واضحة، وبلغت نسبة تكرار طلبات نفس العميل لأكثر من %75.