فى الخدمة تعتزم استغلال حصيلة استثمارات الجيبرا – جلينت

أحمد علىتعتزم شركة «فى الخدمة»، إضافة أنشطة جديدة لها من خلال استغلال جزء من حصيلة الاستثمارات المضخة بواسطة صندوقى «الجيبرا فنشرز» و«جلينت» – اللذين استحوذا على حصص بالشركة الناشئة مؤخرًا.علمت «المال» مسبقًا، من مصادر مطلعة بعملية استحواذ &l

أحمد على

تعتزم شركة «فى الخدمة»، إضافة أنشطة جديدة لها من خلال استغلال جزء من حصيلة الاستثمارات المضخة بواسطة صندوقى «الجيبرا فنشرز» و«جلينت» – اللذين استحوذا على حصص بالشركة الناشئة مؤخرًا.

علمت «المال» مسبقًا، من مصادر مطلعة بعملية استحواذ «الجيبرا فينترز» و«جلينت»، أن صندوقى الاستثمار ضخا استثمارات تخطت قيمتها 5 ملايين جنيه.

قال عمر رمضان، المدير التنفيذى لشركة «فى الخدمة»، إن شركته تخطط فى الفترة الراهنة لإضافة نشاط جديد على الشركة، بعيدًا عن الخدمات المنزلية، مشيرًا إلى أنها تموله من خلال دخول “الجيبرا – جلينت” فى هيكل ملكية “فى الخدمة” عبر زيادة رأسمالها.

وأضاف فى تصريح لـ«المال» أن الشركة تعتزم إطلاق تطبيق إلكترونى يقدم خدمات الصيانة المنزلية فى شهر يناير المقبل، موضحًا أنها تبدأ عملية التسويق ديسمبر المقبل.

وأوضح أن شركته تخطط لضخ باق حصيلة زيادة رأس المال، فى الحملة التسويقية للتطبيقات الجديدة، بجانب تعيين كوادر بقسمى التسويق وإدارة العمليات.

وتأسست «فى الخدمة» 2014، منصة لتقديم خدمات صيانة منزلية، وتركيبات مثل سباكة، نجارة، كهرباء، تكييف، نقاشة وأجهزة منزلية، تمكنت الشركة من توسيع نطاق وعدد الخدمات المقدمة، وخدمة آلاف العملاء فى 9 خدمات صيانة مختلفة وبنسبة تكرر طلبات لنفس العميل وصلت إلى أكثر من %75.