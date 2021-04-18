ثقافة وفنون

فى الحلقة السادسة من «لعبة نيوتن» حازم يذهب إلى مكان المَنحل الذى قتل فيه شاهين

هنا " تبلغ زوجها " حازم "أنها حامل فى مولود ذكر ، أخبرته أنها تعمل حاليا ومع أول راتب لها ستعمل على حجز تذكرة للرجوع إلى مصر.
رحاب صبحي 1:44 ص, الأثنين, 19 أبريل 21 1:44 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

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بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ” لعبة نيوتن  ” بذهاب “حازم” محمد ممدوح إلى مكان المنحل الذى قتل فيه “شاهين” بتسليط النحل عليه بعد إلقاء غذاء النحل على وجهه، بسبب التوتر الذى تملكه، خاصة بعد ان فاجئه “الحج بدر” سيد رجب من خلفه وسأله عن الذى يبحث عنه واصطحبه معه .

الحج بدر “سيد رجب ” يفاجئ حازم ” محمد ممدوح بإقامة عزاء ” شاهين “

وفاجئ “الحج بدر”  سيد رجب “حازم”  محمد ممدوح بإقامة عزاء “شاهين” في نفس مكان الذى قتل فيه مساحته 2 متر فقط، كما أحضر مقرئ ووقف تلقى عزائه وأخبره أيضا بأنه قام بدفنه، وسأله “الحج بدر”، عن الطريقة الذى قتله بها، ليخبره بأن النحل هو من قتله .

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كما طلب منه أن يدفع “ديته” ولكن “حازم أخبره بأن ليس لديه أموال، فطلب منه المحفظة ليحصل منها فقط على 100 جنيه حتى يكون “حازم برىء من دمه”.

هنا “منى زكى ” تخبر حازم ” محمد ممدوح “أنها حامل فى مولود ذكر

وأرسل محمد ممدوح رسالة لمنى زكي ليطمئن عليها وسرعان ما ردت عليه وأخبرته أنها حامل في مولود ذكر، ما جعله يتصل بها فورا وهو يبكي ويطلب منها العودة وأخبرته أنها تعمل حاليا ومع أول راتب لها ستعمل على حجز تذكرة للرجوع إلى مصر.

كما ذهبت منى زكي للعمل مع محمد فراج في إدارة السوبر ماركت الخاص به، حيث إنها ستعمل على مواعيد وصول وخروج الموظفين في العمل.

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هنا ” منى زكى ” تسأل محمد فراج هل من الممكن ان تتنازل عن الحجاب أثناء العمل

وأنتهت الحلقة بسؤال هنا ” منى زكى” لمحمد فراج انها من الممكن ان تتنازل عن ارتداء الحجاب أثناء العمل .

تدور قصة مسلسل ” لعبة نيوتن ” حول رحلة حازم وهنا، الذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

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مسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي ادم الشرقاوي، المسلسل سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكتاب  مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمار صبري، من إنتاج شركة Media Hub ، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

https://www.facebook.com/WatchiTMENA/videos/199050055132363

الحلقة السادسة من مسلسل ” لعبة نيوتن “
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بقلم رحاب صبحي

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