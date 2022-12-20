فى الجزء الثانى من حوار كريم سعادة مع برنامج «CEO Level»:خطة توسعات «الأهلى كابيتال» فى «الخدمات المالية» و«الصناعة» و«التعليم»

شهد الجزء الثانى من حوار كريم سعادة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «الأهلى كابيتال»، مع برنامج CEO Level -الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال- تفاصيل خطة توسعاتها فى قطاعات متنوعة وهى «الخدمات المالية غير المصرفية» و«التعليم» و«الصناعة».

وكشف سعادة، فى لقائه مع CEO Level الذى تمت إذاعته على جزأين الأول مساء الخميس الماضى، والثانى أمس- الإثنين-، أن «الأهلى كابيتال» تضع مستهدفات كبيرة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحديدًا فى السمسرة والتمويل متناهى الصغر.

وتعتزم «الأهلى كابيتال» تأسيس شركتين إحداهما بمجال التصكيك والأخرى بالتمويل الاستهلاكى، وذلك عقب الانتهاء من تدشين أخرى بمجال التوريق وحصولها على رخصة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.

أما على صعيد الصناعة، فتسعى «الأهلى كابيتال» إلى إنهاء مشروع المنطقة الصناعية بأبو رواش باستثمارات تصل لـ1.5 مليار جنيه، منها مليار تمثل قيمة الأرض بخلاف تجهيزات البنية التحتية.

وكشف الجزء الثانى من الحوار المذاع على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب، عن مصير شركة «مصر للميثانول» التى أسست بشراكة بين «الأهلى كابيتال» و«حلوان للأسمدة» و«أبوقير».

وتطرقت الحلقة الـ12 من الموسم الثانى لبرنامج CEO Level، إلى منصة التعليم التى أطلقتها «الأهلى كابيتال» بالشراكة مع «القاهرة للاستثمار- سيرا»، ومشروعاتها وقواعد العلاقة بين الطرفين لعدم تضارب المصالح.

يُذكر أن الجزء الأول من الحلقة شهد تفاصيل الاستثمارات فى الرعاية الصحية تحت مظلة منصة «الأهلى الطبية»، وخطة نقل الأصول اليها وتحديدًا مستشفى الندى زايد، بالإضافة الى مستقبل مشروع «القناة للسكر» وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر.

وإلى نص الجزء الثانى من الحوار المتاح للجمهور:

● حازم شريف: ننتقل إلى ملف التعليم، ما أهداف «الأهلى كابيتال» الاستثمارية فى ذلك القطاع؟

كريم سعادة: أسسنا منصة للتعليم تحت اسم «الأهلى سيرا» مع شريك ذى خبرة كبيرة فى هذا المجال وهى شركة «القاهرة للاستثمار» (سيرا)، وتم الإعلان عن أول مشروع وهو الجامعة التكنولوجية المتخصصة، وهى الأولى من نوعها فى مصر، والتى ستحدث تغييرًا كبيرًا للغاية فى منظومة التعليم الفنى.

● حازم شريف: ماذا عن حصص المساهمين فى مشروع الجامعة؟

كريم سعادة: %60 لـ«القاهرة للاستثمار (سيرا)» و%40 لـ«الأهلى كابيتال»، بينما تتوزع ملكية منصة التعليم «الأهلى سيرا» بنحو %51 للقاهرة للاستثمار و%49 لـ«الأهلى كابيتال».

%20 العائد الداخلى فى منصة التعليم

● حازم شريف: كم يبلغ العائد الداخلى على الاستثمار المستهدف فى منصة التعليم؟

كريم سعادة: يدور حول مستويات %20، إذ يجب الإشارة إلى أن رسوم الجامعة التكنولوجية لن تكون مرتفعة، بهدف تشجيع الشباب على الالتحاق بها، ومن ثم ستكون فى متناول الجميع.

● حازم شريف: جرت العادة، أن التعليم الفنى يجذب الشرائح الاجتماعية الأقل، ومن ثم الرسوم التى أشرت إليها ستكون مرتفعة بالنسبة لتلك الطبقات.

كريم سعادة: لا نستهدف توجيه مشروع الجامعة التكنولوجية للشرائح الاجتماعية الأقل، إذ يتمحور الهدف الرئيسى حول تغيير الثقافة والوعى بأهمية التعليم الفنى، فعلى سبيل المثال تخرج العالم المشهور «أينشتاين» من جامعة فنية بزيورخ.

وتسببت النظرة القائمة من المجتمع للتعليم الفنى إلى أضرار كبيرة لتلك المنظومة، وستشمل الجامعة التكنولوجية تخصصات قوية ومهمة منها الهندسة وعلوم الكمبيوتر، وفنيات الأجهزة الطبية.

تدبير الاحتياجات التمويلية للمرحلتين الأولى والثانية من الجامعة التكنولوجية

● حازم شريف: كم تبلغ تكلفة المشروع فى مراحله المختلفة؟

كريم سعادة: تقدر التكلفة الاستثمارية لمشروع الجامعة التكنولوجية بنحو 2 مليار جنيه، وتم تدبير الاحتياجات التمويلية للمرحلتين الأولى والثانية.

وندرس عدة فرص استثمارية أخرى بخلاف الجامعة التكنولوجية، منها ملف التعليم المدرسى، والجامعات.

«الأهلى سيرا» تسعى للدخول فى شراكة مع الدولة بنظام الـPPP

● حازم شريف: ماذا عن المشروعات الأقرب خلال الفترة المقبلة؟

كريم سعادة: نسعى عبر «الأهلى سيرا» للدخول فى شراكة مع الدولة بنظام الـPPP، بينما لم تتبلور الصورة النهائية لاستحواذات المدارس الخاصة، فيما لا يزال ملف الاستثمار فى الجامعات فى مرحلة الدراسات المبدئية.

● حازم شريف: كمساهم فى الشركة، كيف أضمن عدم تعارض مصالح شركة القاهرة للاستثمار (سيرا) العاملة بمجال التعليم وبين عمل المنصة ذاتها؟

كريم سعادة: سؤال جيد جدًا، أولاً تواجد «سيرا» مع «الأهلى كابيتال» يضمن لها القدرة على إدارة مجموعة أكبر من المدارس بنفس ميزانيتها الخاصة بالاستثمارات التى تمتلكها.

وهناك اتفاقيات بين الجانبين تشمل بوضوح شديد المشروعات التى لا يجوز لـ«سيرا» التواجد فيها بمفردها وحتمية تواجد منصة «الأهلى سيرا»، إذ تضمن البنود عدم إمكانية وقوع تنافس بين الجهتين، بالإضافة إلى الثقة المتبادلة والشفافية المثالية فى العلاقة بين الطرفين.

● حازم شريف: ننتقل إلى ملف القطاع الصناعى، ماذا عن تطورات المنطقة الصناعية بـ«أبو رواش»؟

كريم سعادة: تم الإعلان عن الدخول فى شراكة مع شركة «السويس للتنمية الصناعية» التابعة لـ«أوراسكوم»، وأنهينا مؤخرًا المخطط العام للمشروع الذى سيدخل حيز التنفيذ قريبًا جدًا.

● حازم شريف: كم تبلغ استثمارات المشروع؟

كريم سعادة: الأرض مملوكة لنا، وتم تغيير رخصة الاستخدام من الزراعى إلى الصناعى والخدمات اللوجيسيتية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى تهيئة المرافق والرى والكهرباء بنحو -150 200 مليون جنيه تقريبًا، فيما تقدر قيمة الأرض بأكثر من مليار جنيه.

كريم سعادة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «الأهلى كابيتال»

1.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع المنطقة الصناعية بـ«أبو رواش»

● حازم شريف: هل نستطيع القول إن إجمالى استثمارات المشروع يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه تقريبًا؟ وماذا عن مساحة المنطقة الصناعية؟

كريم سعادة: تقريبًا فى حدود الـ1.5 مليار جنيه شاملة قيمة الأرض، فيما تقدر مساحة المشروع بنحو 2 مليون متر.

● حازم شريف: ماذا عن حجم الاستثمارات المتوقع جذبها للمنطقة الصناعية بأبو رواش؟ وكم يقدر العائد على الاستثمار المستهدف؟

كريم سعادة: الاستثمارات المتوقع جذبها غير محددة القيمة لأنها تتوقف على طبيعة المشروعات التى سيتم تدشينها فى المنطقة الصناعية، فيما سيدور العائد الداخلى على الاستثمار حول مستويات الـ%20.

● حازم شريف: ما هى تطورات مشروع شركة «مصر للميثانول»؟

كريم سعادة: المشروع رغم مميزاته القائمة على تصدير %90 من إنتاجه، إلا أنه توقف بسبب عدم التوقيع النهائى لاتفاق توريد الغاز الطبيعى الذى يعد المدخل الأساسى للعملية الإنتاجية.

وتسببت الظروف الراهنة فى تأخر توقيع الاتفاق النهائى رغم وجود موافقات مبدئية من قبل شركة «جاسكو» ووزارة البترول، فيما كان تم الاستقرار على أرض المشروع بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

● حازم شريف: نذهب لملف القطاع الزراعى، وهل هناك شراكات قريبة ومشروعات قيد الدراسة؟

كريم سعادة: ندرس حاليًا تكرار تجربة القناة للسكر فى مجال زراعة القمح، الذى يعد سلعة استراتيجية تقوم «مصر» باستيرادها بقيمة تعادل تقريباً دخل قناة السويس، ومن ثم نقوم حاليًا بالتعاون مع عدة جهات لديها خبرات سابقة فى مجال زراعة القمح، ونسعى لتنفيذ سياسة الـwin win situation لكل أطراف المشروع، بحيث تظل سيادة الدولة على أرض المشروع، بجانب جذب شريك فنى متخصص وبنوك ممولة، شريطة جلب التمويلات الدولارية اللازمة من الخارج.

● حازم شريف: هل هناك مستهدفات من حيث الاستثمارات والمساحة المحتمل زراعتها؟

كريم سعادة: مازلنا فى بداية الأمر، من حيث الاستقرار على الفكر والهيكل التنظيمى للمشروع والخطة وذلك قبل الوصول إلى مرحلة تحديد التمويلات المطلوبة.

● حازم شريف: ننتقل إلى ملف الخدمات المالية غير المصرفية، هناك أنشطة كثيرة تحت مظلة الضلع الثالث من استراتيجية «الأهلى كابيتال»، فما هى مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟

كريم سعادة: على صعيد السمسرة، نتواجد ضمن قائمة الـ5 الكبار بشكل مستمر، ونمتلك سمعة جيدة ممتدة من فترة الراحل الدكتور محمد تيمور، مؤسس «فاروس» التى استحوذنا عليها وأصبحت «الأهلى فاروس»

أما نشاط بنوك الاستثمار، فقد تم تعظيم حجم أعماله وتغيير الإدارة، وهناك حالة من التركيز على إصدارات أدوات الدين، بجانب تنفيذ الطروحات الأولية بالبورصة.

وأسسنا مؤخرًا شركة بمجال التوريق عقب الحصول على الرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب اقترابنا من إنهاء تأسيس أخرى فى نشاط التصكيك.

إصداران لسندات توريق بأحجام تتجاوز مليار جنيه لشركتين بقطاع العقارات

● حازم شريف: هل هناك إصدارات توريق ستنفذ عبر شركتكم المؤسسة حديثًأ؟

كريم سعادة: سننفذ عمليتين لصالح شركتين مدرجتين فى البورصة بقطاع العقارات، بأحجام تتراوح بين 1 – 1.2 مليار جنيه، لكل كيان منهما.

● حازم شريف: هل هناك أية نوايا لـ«الأهلى كابيتال» للتواجد خارج القطر المصري؟

كريم سعادة: لا يوجد أية عوائق أو ما يمنع من تواجدنا وتوسعنا خارجيًا فى ظل تبعيتنا للبنك الأهلى المصرى، إذ يمتلك الأخير شركة لديها كافة التراخيص فى الإمارات المتحدة.

وعلى صعيد نشاط السمسرة، نعتزم توسيع نطاق التغطية البحثية لتشمل شركات غير مصرية مدرجة فى الأسواق المحيطة، ويخضع قرار التوسع الخارجى لمدى توافر الفرص الاستثمارية.

● حازم شريف: إذا وضعنا خطة لـ3 أعوام مقبلة للخدمات المالية غير المصرفية، فما هى أهدافها؟

كريم سعادة: نخطط لاختراق نشاط التمويل الاستهلاكى، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية، إلى جانب تعظيم حجم أعمال شركة التمويل متناهى الصغر «الأهلى تمكين»، بجانب اختراق نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

● حازم شريف: ماذا عن نشاطى التأمين والتمويل العقاري؟

كريم سعادة: فيما يتعلق بالتمويل العقارى، فإن البنك الأهلى يمتلك شركة قائمة بحد ذاتها، بينما ندرس إضافة نشاط التأمين الطبى كأحد مكونات المنصة الطبية، ولا توجد مستهدفات لاختراق منتجات التأمين الأخرى مثل الحياة والممتلكات.

● حازم شريف: ماذا عن الكيفية التى سيتم اتباعها لتحقيق معدلات النمو فى الأنشطة المالية غير المصرفية التى تم الدخول إليها فى وقت متأخرًا مقارنة بباقى اللاعبين فى السوق؟

كريم سعادة: لدينا نموذج ناجح على أرض الواقع وهو «الأهلى تمكين» العاملة بمجال التمويل متناهى الصغر، إذ كانت منذ عامين شركة ناشئة-على الورق فقط- لتصل حالياً إلى 60 فرعًا على مستوى الجمهورية، بحجم قروض بلغ 1.6 مليار جنيه، لتدخل ضمن الـ3 الكبار.

● حازم شريف: كم تبلغ حصة «الأهلى تمكين» من سوق التمويل متناهى الصغر وترتيبها بين المنافسين؟

كريم سعادة: لا نهتم بترتيب الشركة وسط اللاعبين الآخرين، فى ظل نمو السوق بصورة كبيرة للغاية تستوعب كل الشركات العاملة بالقطاع.

● حازم شريف: كمستثمر ومساهم قد تبعث تلك الإجابة بعض القلق، إذ يحتاج المستثمرين إلى خطة واضحة تتضمن مستهدفات الشركة من حيث ترتيبها وحصصها السوقية خلال فترة محددة.

كريم سعادة: السوق لم تصل إلى محطة المنافسة الشديدة، ومن السهل وضع مستهدفات بشأن الترتيب وصدارته، ولكن تركز «الأهلى كابيتال» على تسجيل معدلات نمو كبيرة فى الأرباح والقروض الممنوحة للعملاء.

● حازم شريف: كيف ترى «الأهلى تمكين» خلال 3 أعوام مقبلة؟

كريم سعادة: نسعى لتسجيل قروض بنحو 5 مليارات جنيه، مع الوصول إلى 150 فرعا.

● حازم شريف: ماذا عن عدد العملاء المستهدف؟

كريم سعادة: سؤال جيد بحاجة إلى إجابة علمية، إذ حاليًا يبلغ متوسط القرض الواحد نحو 20 ألف جنيه، بتركيز كبير على العمليات التجارية، مما يسمح بتسجيل عدد عملاء كبير.

وخلال الفترة المقبلة سيتم استهداف عمليات بنشاط التأجير متناهى الصغر الذى يقدر متوسط القرض الواحد به بنحو 150 – 200 ألف جنيه، بعدد عملاء أقل، ومن ثم فإن عدد العملاء المستهدف يجب أن يتم توضيحه وفقًا للنشاط الذى سيتم تمويله سواء التجارة أو الخدمات أو الزراعية وهكذا.

اختراق أنشطة «الاستهلاكى» والتصكيك عبر تأسيس شركات جديدة

● حازم شريف: كيف ستبدأ «الأهلى كابيتال» نشاط التمويل الاستهلاكى؟

كريم سعادة: سيتم تأسيس شركة جديدة خلال الفترة المقبلة، وندرس العمليات المستهدفة، مثل الاحتياجات التعليمية والصحية، وذلك بفكر ائتمانى مختلف عن الشركات التى تعاظم حجم أعمالها بصورة كبيرة مصحوبة بمخاطر مرتفعة.