فى الإسكندرية .. «الوطنية للثروة الحيوانية» تخطط لإنشاء محجر بيطرى للأبقار المستوردة بتكلفة 150 مليون جنيه

تخطط الشركة الوطنية للثروة الحيوانية لتدشين محجر بيطرى لاستيراد الأبقار الألمانى والهولندى فى محافظة الإسكندرية، على مساحة حوالى 20 فدانًا، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، بداية عام 2023.

جدير بالذكر أن مبيعات الشركة الوطنية للثروة الحيوانية بلغت حوالى 150 مليون جنيه منذ بداية عام 2022 حتى الشهر الحالى، مقابل 100 مليون العام الماضى.

قال ممدوح راضى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن عملية الإنشاء مقسمة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل بناء الحظائر وتجهيز الحجر الصحى للأبقار بكل أنواعها.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية تشمل استيراد الأبقار من الخارج لتوزيعها على المربين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف “راضي”، أن الشركة تستهدف استيراد رسالة أبقار والتى تحتوى على 1000 بقرة ما بين ألمانى وهولندى من الخارج لوضعها داخل الحجر الصحى الجديد فى الإسكندرية، لافتًا إلى أن ارتفاع اليورو تسبب فى وصل سعر الرأس الواحدة إلى 75 ألف جنيه فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أنه من المقرر تدشين محلب مكون من 10 نقاط لحلب الأبقار، لاستيعاب أعداد كبيرة من الأبقار المستوردة، إضافة إلى تزويد الحجر الصحى بحوالى 30 مروحة هوائية كبيرة الحجم للتهوية الجديدة للأبقار، نظرا لأن الأبقار المستوردة تحتاج إلى طبيعة خاصة فى تربيتها.

وأكد “راضي” أنه سيتم تشغيل حوالى 20 عاملا فى الحجر الصحى ، لتوفير الأعلاف اللازمة ومستلزمات الأبقار التى تحتاجها يوميا، إضافة إلى توفير نحو 5 سيارات كبيرة الحجم لنقل الأبقار من الموانئ إلى الحجر الصحى وتوزيعها بعد انقضاء المدة الزمنية اللازمة على المربين.

وتابع أن فترة الحجر الصحى للأبقار المستوردة تبلغ حوالى 33 يومًا للتأكد من سلامة الأبقار المستوردة قبل تسليمها للمربيين، لافتًا إلى أنه تتم توعية المربين خلال استلام الأبقار بكيفية التعامل معها.

ولفت إلى أن شركته استوردت خلال العام الحالى نحو 3 رسائل أبقار مستوردة على فترات مختلفة ومتقاطعة.

جدير بالذكر أن الشركة أنشأت منذ 5 أعوام، وتعمل الشركة فى مجال استيراد الأبقار فى السوق المحلية، إذ ضخت بداية العام الحالى 100 مليون جنيه استثمارات جديدة، للتوسع فى أماكن الحجر الصحى الخاص بالأبقار التى تستوردها.

وتبلغ مساحة مزرعة الشركة حاليًّا حوالى 20 فدانًا لاستيعاب كميات كبيرة من الأبقار المستوردة، إذ استوردت نحو 3 آلاف بقرة منذ بداية العام حتى الشهر الحالى.

وتحرص الحكومة على تطوير قطاع الألبان، بدءًا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وبلغت 826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها.

وتسعى وزارة الزراعة إلى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل الثروة الحيوانية بفائدة ميسرة.

وتحرص الوزارة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًا وعلميًا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.