فى استطلاع أجرته «المال».. السفن ذاتية التشغيل ترسم خريطة جديدة لصناعة الناقلات البحرية

توقع خبراء النقل البحرى أن تعيد” السفن ذاتية التشغيل” تشكيل صناعة النقل البحرى خلال الفترة القادمة مما سيساهم فى تقليل 25 % من تكاليف الرحلة البحرية بعد الاستغناء عن الأطقم البحرية بجانب تقليل الحوادث التى تنتج عن أخطاء العنصر البشرى فى ظل وجود تحديات تهدد العمالة التى تصل إلى ما يقرب من مليونى بحرى.

قال الربان عمرو قطايا، خبير النقل البحرى ، ورئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية أن السفن الذاتية التشغيل حاليا تعمل بأقل عدد للطاقم البحرى تمهيدا للمرحلة الثانية وهى التحكم فى تحركات السفينة عن بٌعد من “الأرض” دون وجود أى عنصر بشرى.

وأوضح “قطايا “ أن السفن ذاتية التشغيل “تستهدف تقليل تكاليف الأطقم البحرية خاصة وأنها تتعدى الـ25 % من تكلفة الرحلة البحرية بالإضافة إلى أن الأطقم تشغل مساحة على متن السفينة بسبب أماكن الإعاشة والغرف وغيره، وإلغاء تلك المساحات يحقق وفر فى التكاليف لملاك السفن ، بجانب تقليل الأخطاء البشرية التى تمثل %85 من أسباب الحوادث.

وقال أنه فى مراحل متقدمة ستدار تلك السفن بالذكاء الاصطناعى “التحكم الآلى “ موضحا أن المنظمة البحرية الدولية IMO “ “أعلنت عن كود خاص بعمل تلك السفن بشكل تطوعى حاليا خلال 2022 حتى عام 2028 سيعلن عن اعتبار ذلك الكود إلزاميا، وتم أرفقه بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار (SOLAS).

وقال أن هناك دول مثل الدنمارك والصين وكوريا، أطلقت تجاربها لتلك السفن من نوعية الحاويات “الفيدرز” بجانب ووحدات بحرية أخرى لخدمة حقول البترول، مشيرا إلى تطوير التكنولوجيا والرقمنة أنعكس على حركة السفن وتطور عملها بهدف إبحار أسرع وأرخص وأكثر أمانا.

ولفت “قطايا “ أن هذه السفن أصبحت أمرا واقعا فى ضوء تجارب التشغيل ، مستدلا بالسفينة Yara Birkeland، والتى يتم تجربتها فى النرويج وتعمل بالكهرباء بالكامل.

ولفت “قطايا “ أن تشغيل تلك السفن بشكل ذاتى يواجه عدة تحديات منها أن والتحكم بها سيكون عبر الأقمار الصناعية، وستكون معرضة لأعمال القرصنة الإلكترونية بجانب تكاليف بنائها المرتفعة، مشيرا إلى أن وجود طاقم وربان على السفينة معين من قبل المالك سيتحمل مسؤولية أى أخطاء أثناء الرحلة.

واستكمل أنه فى حالة تلك السفن الذاتية التشغيل أن المسؤوليات سيتم توزيعها بين مالك السفينة ومراكز التحكم من الأرض، وشركات البرمجة و الاتصالات بالأقمار الصناعية مما يزيد الأمر تعقيدا بعض الشيء ،فلا تزال تلك التقنية محل البحث.

وقال قطايا أن القانون البحرى الدولى سيوجه خلال السنوات المقبلة تغيرات وتعديلات قد توافق عليها بعض الدول وقد ترفضها دول أخرى مما يثير العديد من التساؤلات مثل هل ستقبل قناتى السويس وبنما عبور، مثل تلك النوعية التى تدار وتبحر دون ربان أو عنصر بشرى.

وتوقع “قطايا “ أنه بعد إقرارها رسميا خلال الفترة من 2028 حتى 2030 ، ستزيد عقود البناء بالترسانات الكبرى، ويقابلها زيادة أخرى فى تخريد عدد كبير من السفن وتراجع أسعار حديد الخردة، مع تراجع انبعاثات السفن لاستخدامها طاقات نظيفة خاصة الكهرباء.

اتفقن مع حدثية المهندس بحرى يوسف عبد الفتاح بإحدى الخطوط الملاحية، أن تلك النوعية من السفن ستعيد تشكيل النقل البحرى خاصة بعد دخولها حيز التنفيذ قريبا، لافتا إلى أنها تهدد ما يقرب من 2.2 مليون من العمالة البحرية.

أوضح أن إصلاح الأعطال بالسفن يتم من خلال التكنولوجيا والتحكم عن بٌعد وليس كما فى السابق بأن الإصلاحات تتم ذاتيا من خلال العنصر البشرى، وذلك يعنى أن تلك التقنية مطبقة فى الكثير من الأجهزة بالسفن، وتساعد الطاقم البحرى على سرعة إتخاذ القرار.

وقال أن السفن ذاتية التشغيل ستحقق وفر لملاك السفن وتقلل تكاليف الرحلة البحرية مما يتطلب ان تستعد الأكاديميات المتخصصة بدراسة تلك السفن والتدريب عليها، لاسيما وأن أولى مراحلها ستعتمد على عدد محدود من العناصر البشرية ثم ينتقل إلى التعامل معها عن بٌعد مما يتطلب تأهيل أخر واستعداد من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية.

ومن ناحيته يرى الدكتور أحمد سمير رئيس قسم الهندسة البحرية والمنصات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، أن تلك النوعية من السفن أصبحت واقعا حاليا فى النقل البحرى وهى السفن التى تبحر دون ربان أو طاقم على متنها، وذلك عن طريق تكنولوجيا القيادة الذاتية التى تعتمد على الرادارات والكاميرات عالية الدقة، التى تمنح السفينة بيانات دقيقة للغاية لتسيير بأمان وبأقل الخسائر الممكنة.

ولفت”سمير” إلى أن هذه النوعية من المراكب من أهدافها تقليل الحوادث التى تنتج عن قرارات طاقم السفينة الخاطئة، عبر الإعتماد على نظام تكنولوجى لإتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة.

أشار إلى أن السفن التى تسير بالذكاء الاصطناعى، من أهم عناصرها خفض معدلات انبعاثات الوقود وتوفر الوقت وجودة الخدمة فيما يتعلق بقطاع الشحن.

وقال “سمير “ إن أهم تحديات تلك السفن هو مصير العمالة البحرية، مشيرا إلى أن الأكاديمية تسعى حاليا إلى عمل مشاريع للطلاب فى تشغيل تلك النوعية لاسيما أنها تطلب وظائف مؤهلة علميا وتقنيا.

وقال رئيس قسم الهندسة البحرية أن السفن ذاتية القيادة يمكنها نقل شحنات محدودة بين الموانئ القريبة ويمكن استخدامها فى مواجهة أزمة سلاسل الإمداد خاصة فى فترة الأوبئة مثل جائحة كورونا، والتى شهدت منع التعامل المباشر بين الأفراد والعمل عن بٌعد عكس الأزمة الروسية التى يشوبها بعض المخاطر بسبب التخوفات من أعمال القرصنة الالكترونية والتى تزيد من مخاطر الحرب.

– عمرو قطايا: هذه النوعية من المراكب تخفض %25 من تكاليف الرحلة وتقلل الحوادث

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