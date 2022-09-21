«فى اجتماعه بالعاصمة الإدارية».. مجلس الوزراء يستعرض مسودة أجندة المؤتمر الاقتصادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث يتم مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت صباح اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مجددا الإعراب عن خالص التقدير للرئيس على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية وحرصه على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في الدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إطلاق الاستراتيجية يأتي انعكاسا حقيقيا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بملف الملكية الفكرية، وإدراكاً لما تقوم به الملكية الفكرية في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيقِ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، كما تأتي في ظل حرصِ الدولة على مواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، بالتنسيق مع المنظمة العالمية المتخصصة في هذا المجال وكافة المنظمات الأخرى المعنية بالأمر.

وانتقل رئيس الوزراء لملف آخر من الملفات المهمة التي تتصدر أجندة عمل الحكومة في الوقت الراهن، ويتمثل في الترتيبات التي تجرى حاليا لعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلـّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونوّه مدبولي في هذا الإطار إلى الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مع كل من محافظ البنك المركزي، ومع عدد من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، من أجل التوصل إلى رؤية محددة لأجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي.

وقال : نواصل عقد اجتماعاتنا الدورية لمناقشة تلك المحاور التي نحرص عند صياغتها على أن يكون هناك حوار بنّـاء مشترك بشأنها بين الحكومة ومجتمع الأعمال، خلال المؤتمر، كي نخرج بنتائج تحقق الأهداف التي يُعقد من أجلها المؤتمر.

واستعرض رئيس الوزراء مسودة أجندة المؤتمر الاقتصادي، التي تم التوافق عليها، وأكد في الوقت نفسه أن الدولة تستهدف من عقد هذا المؤتمر عرض الجهود التي تقوم بها للتعامل مع التحديات الراهنة، والاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين؛ بهدف الوصول إلى خارطة طريق على الصعيد الاقتصادي، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع مختلف تلك التحديات .

ووجه رئيس الوزراء التهنئة لأسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء، على توليه منصبه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، وتوجه بالشكر للواء عاطف عبد الفتاح، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه المسئولية.