بورصة وشركات

فى أول دقائق جلسة اليوم.. البورصة تتجاهل قرار «المركزى» وتهبط 2.79%

البورصة تواصل الهبوط خوفا من كورونا
أحمد علي 10:30 ص, الثلاثاء, 17 مارس 20 10:30 ص, الثلاثاء, 17 مارس 20

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تجاهلت البورصة المصرية قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة ، واستكملت رحلة التراجعات فى أول 15 دقيقة من بدء تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وواصل المؤشر الرئيسى EGX30 تحركاته الهابطة، ليتراجع 2.79% في بدء تعاملات اليوم، ليصل لمستوى 9160 نقطة مقارنة بـ 9428 نقطة عند فتح الجلسة.

وقرر البنك المركزى المصرى أمس –الإثنين- فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الاستثنائى خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس –تعادل 3%- ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى .

وأرجع الخبراء، توقعات استكمال البورصة رحلة التراجعات القوية الى ان استجابة “المركزى” جاءت متأخرة في الوقت الذي كانت البورصة تنتظر مثل تلك المحفزات ، فى حين أصبحت البورصة تترقب عوامل أخرى وهى القضاء أو انحسار انتشار فيروس كورونا وإيجاد العلاج ، للقضاء على حالة الخوف من المجهول التي تسيطر على قرارات المستثمرين في سوق الأسهم .

يُذكر ان البورصة المصرية تكبدت خسائر سوقية بقيمة 168.7 مليار جنيه منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، بجانب هبوط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 31.3% وتحديدًا منذ جلسة تعاملات 16 فبراير 2020، بينما بلغت خسائر جلسة أمس فقط 32.4 مليار جنيه.

فيما هبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 7.09% ليغلق عند 9428 نقطة، ومؤشر “egx70eew” بنسبة 6.5% إلى 948 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع تطاقا بنسبة 6% إلى 1023 نقطة، واوقفت البورصة التداول على اكثر من 100 سهم بسبب التراجع باكثر من 5%

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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