نقل وملاحة

فى أول أيام عيد الفطر المبارك تفريغ 6400 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة.
أماني العزازي 8:13 م, الخميس, 13 مايو 21 8:13 م, الخميس, 13 مايو 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة JIN BO وجنسيتها هونج كونج ويبلغ طولها 190 متراً بغاطس 11.8 متر وذلك لتفريغ 6400 طن رخام بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة .

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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