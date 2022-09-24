فى أكبر هجوم إلكترونى بأستراليا.. سرقة بيانات 10 ملايين شخص

أعلنت شركة أوبتوس؛ وهي ثاني أكبر شركة اتصالات في أستراليا، اليوم السبت، أنها شرعت في التواصل مع عملائها بشأن هجوم إلكتروني أدى إلى الوصول إلى المعلومات الشخصية لما يصل إلى 10 ملايين منهم، في واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية في أستراليا، بحسب وكالة رويترز.

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتوس كيلي باير روزمارين إنها غاضبة وآسفة لأن كيانًا خارجيًّا تمكَّن من اختراق قاعدة بيانات الشركة عن العملاء، والوصول إلى عناوين المنازل وبيانات رخصة القيادة وأرقام جوازات السفر، في واحدة من أكبر انتهاكات الأمن السيبراني في البلاد.

وفي تحديث، اليوم السبت، قالت أوبتوس، المملوكة لشركة سنغافورة للاتصالات، إنها بدأت التواصل مع “جميع العملاء لإبلاغهم بتأثير الهجوم الإلكتروني الذي جرى الإعلان عنه سابقًا، إنْ وُجد، على بياناتهم الشخصية”.

وقالت، في بيان: “سنبدأ بالعملاء الذين ربما تعرضت معلومات بطاقات هوياتهم للاختراق، وسيتم إخطارهم جميعًا، اليوم. وسنقوم بإبلاغ العملاء الذين لم يتعرضوا لأي تأثير في النهاية”.

وأضافت: “لم تتعرض أية كلمات مرور أو تفاصيل مالية لاختراق”.