فى أكبر عملية سرقة بالتاريخ..هاكرز يستولون على 1.2 مليار دولار من 100 بنك

خالد بدر الديناستطاع قراصنة الانترنت من خلال عصابة أطلقت على نفسها اسم كارباناك الاستيلاء على حوالى 1.2 مليار دولار من أكثر من 100 بنك منتشرة فى 40 دولة منذ عام 2013 وحتى الآن فى أكبر عملية سرقة فى التاريخ .وأعلنت شرطة الانتربول الدولية اليوروبول الأوروبية إنها لم تتمكن من إلقاء القبض

خالد بدر الدين

استطاع قراصنة الانترنت من خلال عصابة أطلقت على نفسها اسم كارباناك الاستيلاء على حوالى 1.2 مليار دولار من أكثر من 100 بنك منتشرة فى 40 دولة منذ عام 2013 وحتى الآن فى أكبر عملية سرقة فى التاريخ .

وأعلنت شرطة الانتربول الدولية اليوروبول الأوروبية إنها لم تتمكن من إلقاء القبض على جميع أفراد هذه العصابة أو حتى استرجاع هذه الأموال رغم أنها وقعت فى دول عديدة منها ألمانيا وأوكرنيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية .

وذكرت مجلة بيزنسويك بلومبرج إن المتهم زعيم هذه العصابة والذى يبلغ من العمر 34 عاما والذى تم القبض عليه لم يعترف بأى تهمة و لا يعرف أحد حتى الآن أين ذهبت هذه الملايين والأغرب من ذلك قراصنة الانترنت مازالوا يرتكبون جرائم السرقة الإلكترونية من البنوك حتى الآن.

وإذا كان قراصنة الانترنت أو الهاكرز المعروفين باسم وانا كراى أو هاكرز استوديوهات سونى أو غيرهم من الهاكرز الذين يعبثون ببرامج الشركات أو يدمرون البيانات والمعلومات أو يسرقونها لصالح أطراف أخرى أو يصيبونها بالشلل التام ليسببوا إحراج لها أو لطلب فدية إلا أن عصابة كارباناك لا يهمم سوى سرقة النقود وإخفائها.

ويقوم قراصنة الانترنت باختراق الحسابات البنكية و العبث بأرصدة العملاء وتحويل ملايين الدولارات إلى حسابات عملاء آخرين بأسماء وهمية ويتم تشغيل ذلك من خلال أجهزة كمبيوتر عن بعد و إخفاء مساراتهم عبر بحر أو محيط من عناوين الانترنت التى لا تعد ولا تحصى.

أما أكثر قراصنة الانترنت جرأة فهى عصابة روسية تتكون من 15 شخصا استغلت إعصار ضرب مدينة تايبيه الصينية يوم 10 يوليو 2016 و قام أفرادها الذين ارتدوا أقنعة و قبعات وملابس ثقيلة و استطاعوا من خلال قرصنة كلمات سر عملاء بنك فيرست كوميرشيال أن سرقة حوالى 38 دولار تايوانى جديد ( 2.6 مليون دولار أمريكى) من 41 ماكينة ATM تابعة ل 22 فرعا لذلك البنك وفروا هاربين إلى موسكو عن طريق هزنج كونج.