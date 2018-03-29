فى أكبر زيادة منذ 10 سنوات.. أسعار أسهم رينو تقفز 8%

خالد بدر الدين قفزت أسعار أسهم شركة "رينو" الفرنسية للسيارات بأكثر من 8.3%، خلال منتصف التعاملات فى بورصة باريس، اليوم الخميس، فى أكبر زيادة منذ أكثر من 10 سنوات، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 29 مليار يورو (36 مليار دولار)،…

خالد بدر الدين

قفزت أسعار أسهم شركة “رينو” الفرنسية للسيارات بأكثر من 8.3%، خلال منتصف التعاملات فى بورصة باريس، اليوم الخميس، فى أكبر زيادة منذ أكثر من 10 سنوات، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 29 مليار يورو (36 مليار دولار)، بعد الإعلان عن مفاوضات للاندماج مع شريكتها نيسان موتور اليابانية، التى تصل القيمة السوقية لها 4.6 تريليون ين (43 مليار دولار).

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن شركتى رينو ونيسان يتفاوضان للاندماج الكامل بعد تحالف بينهما منذ 20 سنة، وذلك لتعزيز تعاونهما لإنتاج موديلات مشتركة وسيارات كهربائية، تحت رئاسة كارلوس غصن غير أن المقر الرئيسى لنيسان سيظل فى اليابان والمقر الرئيسى لرينو سيكون كما هو فى فرنسا.

وقالت مصادر فى الشركتين إن الاندماج بين رينو التى تملك 43% من الشركة اليابانية، ونيسان التى تملك 15% فى الشركة الفرنسية سيحول التحالف الحالى إلى شركة واحدة يرأسها كارلوس غصن الذى يرأس الشركتين.

وستكون الشركة العملاقة الناتجة من اندماج رينو ونيسان منافسة قوية لأكبر شركتين فى العالم وهما فولكس فاجن الألمانية وتويوتا اليابانية، وستتمكن رينو ونيسان من استخدام مدخلات الإنتاج بشكل أفضل بينهما، وتوفير التكاليف مع تحول الصناعة إلى إنتاج السيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة وذاتية القيادة والاستفادة من الخدمات المشتركة بينهما للموديلات المختلفة.

وأضافت جانيت لويس، محللة أسواق السيارات بشركة ماكوايرى للأسواق المالية بطوكيو، أن رينو تتفاوض مع نيسان لتكوين كيان واحد يمنح المساهمين فى الشركة الفرنسية – ومنهم الحكومة الفرنسية التى تملك 15 % فى شركة رينو – أسهما فى الشركة الجديدة كما أن المساهمين فى نيسان سيحصلون على أسهم جديدة مقابل ممتلكاتهم فى الشركة اليابانية.

وتتوقع جانيت لويس، أن تصل مبيعات الشركة الجديدة الناتجة من اندماج رينو ونيسان أكثر من 14 مبيون سيارة سنويًا بحلول عام 2022، بعد أن باعت رينو ونيسان 10.6 مليون سيارة العام الماضى بالمقارنة مع 10.7 مليون وحدة العام الماضى لشركة فولكس فاجن -أكبر شركة سيارات فى العالم، و10.4 مليون وحدة فى عام 2017 لتويوتا – ثانى أكبر شركة سيارات فى العالم.