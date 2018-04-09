فى أكبر خسارة منذ 2014.. هبوط مؤشر MOEX الروسى 8.6%

خالد بدر الدين



هوى مؤشر “MOEX” لأسهم كبرى الشركات الروسية، بأكثر من 8.6 %، خلال تعاملات -اليوم الإثنين- فى بورصة موسكو، ليسجل أكبر خسارة يومية منذ مارس 2014، بسبب العقوبات الأمريكية التى أعلنتها واشنطن ضد شركات ورجال أعمال روس فى نهاية الأسبوع الماضى.



وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن سعر الروبل هبط 3%، فى أول يوم عمل هذا الأسبوع، ليتجاوز سعر الدولار الأمريكى 60 روبل لأول مرة، منذ نوفمبر الماضى، مع تفاقم التوترات السياسية الأمريكية والأوروبية ضد روسيا، لتسجل أسوأ مستوى لها منذ الحرب الباردة.

كانت واشنطن فرضت عقوبات، فى نهاية الأسبوع الماضى، على سبعة من كبار رجال الأعمال الروس، منهم أوليج ديريباسكا الرئيس السابق لشركة روسال، و12 شركة تملكها الحكومة الروسية، أو تسيطر عليها، علاوة على 17 من كبار المسئولين فى حكومة موسكو.



وانخفضت أسعار أسهم شركة روسال يونايتيد الروسية للألومنيوم 28%، فى ختام تعاملات اليوم فى بورصة موسكو، بعدما هبطت أسعارها، الجمعة الماضية 16%، بسبب العقوبات الأمريكية مع تدفق المستثمرين على بيع أسهمهم، بعدما اندرجت الشركة فى قائمة سوداء جديدة للعقوبات الأمريكية التى تستهدف شركات ورجال أعمال من روسيا.



ومن الشركات الروسية الأخرى التى تعرضت لخسائر بسبب العقوبات الأمريكية، “إى إن بلاس” جروب هبطت أسعار أسهمها 23%، علاوة على ارتفاع ديونها التى بلغت أكثر من 13 مليار دولار، مع نهاية العام الماضى.



ومن ناحية أخرى، أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، أن الكرملين يبحث بتمعن أثر العقوبات التي فرضتها واشنطن يوم الجمعة على الأسواق الروسية، ويتواصل مع الحكومة الروسية بشأن إجراءات لتخفيف أثر عقوبات أمريكية جديدة، وسيأخذ وقته قبل اتخاذ قرار بشأن إي إجراءات للرد ووصف العقوبات بأنها ”مشينة فيما يتعلق بقانونيتها وعدم احترامها للأعراف.



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات كبيرة يوم الجمعة ضد رجال أعمال روس وشركات ومسؤولين حكوميين شملت حلفاء للرئيس فلاديمير بوتين في واحدة من أشد الخطوات التي تتخذها واشنطن، لمعاقبة موسكو على عدد من الأنشطة منها المزاعم بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.