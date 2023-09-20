فوي فوي فوي وسفاح الجيزة.. الحقيقة تربح بتكلفة أقل

أصبح صناع بعض الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية يعتمدون في موضوعاتهم المقدمة للمشاهد على قصص حقيقية حدثت بأرض الواقع وفي حياتنا ، وحققت هذه الموضوعات جذبا كبيرا لدى الجماهير مؤخرا .

وكأن من أبرز تلك الأعمال الفنية التي اعتمدت على قصة حقيقية الفيلم السينمائي الجديد ” فوي فوي فوي” بطولة محمد فراج ونيلي كريم وتأليف واخراج عمر هلال وانتاج محمد حفظي .

كذلك مسلسل ” سفاح الجيزة” الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بطولة النجم أحمد فهمي ، وركين سعد وداليا شوقي اخراج هادي الباجوري ، وكذلك بعض المسلسلات والأفلام السينمائية الأخرى التي عرضت على الشاشة خلال عام 2023 .

محمد عبد الرحمن : تكون أكثر جذبا لدى المشاهدين لمعرفة تفاصيلها بدقة

أعرب الناقد الفني محمد عبد الرحمن أن العمل الفني الذي يجذب الجمهور هو المصنوع باحترافية حقيقية أيا كان مأخوذا عن رواية أو حادثة من ابداع المؤلف لهذا العمل الفني ، لكن بالطبع لو كان مأخوذا من حادثة معروفة يساهم ذلك في الترويج له لدى المشاهد لأنه سيكون مترقبا للأحداث التي حصلت في تلك الحادثة أو الواقعة وكيفية تحويلها لنطاق سينمائي أو تليفزيوني .

على سبيل المثال ” سفاح الجيزة” الجمهور كان مهتما بشخصية النجم أحمد فهمي والشخصية الحقيقية وماهو الفرق بينهما ، لاسيما أن الجريمة كانت حديثة منذ سنوات قليلة والجميع مازال يتذكرها ويحفظها وفق” عبد الرحمن ” ، لكن ذلك لم يمنع من انتقاد تفاصيل معينة في مسلسل ” سفاح الجيزة ” أنه كان يجب ألا يخرج عن القصة الحقيقية بتفاصيل كثيرة ، مثلما قيامه بخطف ابن الضابط حازم فذلك أمرا مبالغا فيه ولايحدث حقيقة .

وفي النهاية العمل الفني المأخوذ من قصة حقيقية مثل فوي فوي فوي أو سفاح الجيزة أو الاختيار وغيرها من الأعمال الفنية ، ستكون أكثر جذبا لدى المشاهدين لمعرفة تفاصيلها بدقة.

أحمد النجار : نجاح فوي فوي وسفاح الجيزة سيشجع كثير من المنتجين الفترة القادمة

ويرى الناقد الفني أحمد النجار أن هناك أعمال فنية مختلفة تم أخذها من قصص وأحداث حقيقية مثل أفلام الهروب للراحل أحمد زكي وطائر الليل الحزين للكاتب الراحل وحيد حامد ومسلسل ” ريا وسكينة ” ، وجميعها حققت نجاحا جماهيريا .

أضاف أن أن هذه الأعمال الفنية المستوحاة من قصص حياتية ، تلمس الجمهور بدرجة كبيرة لأنه يعيش أحداثها ولاتكون غريبة عنها ويمكن تصديقها لأنها ملموسة على أرض الواقع ، وذلك سبب انجذاب المشاهدين لمثل تلك الأعمال لعدم احساسهم بالغربة تجاهها .

ولفت الى أن نجاح فوي فوي وسفاح الجيزة سيشجع كثير من المنتجين الفترة القادمة ، لتقديم مثل تلك النوعية من القصص والموضوعات الحياتية للمشاهد .

رامي المتولي : الفكرة الأساسية ان السينما والفن يأتيان نتيجة تفاعل المبدعين مع الواقع

ويرى الناقد الفني رامي المتولي أن جودة العمل الفني هي التي تساهم في تأثيره مع المشاهدين ، الأهم أن يقدم المسلسل التليفزيوني أو الفيلم السينمائي بصورة حقيقية للجمهور حتى يجد القاعدة الجماهيرية المتوقعة له .

أردف قائلا أن فيلم فوي فوي فوي وسفاح الجيزة استندا على شخصيات حقيقية لكن ليس بشكل قاطع ، بل كانا فيهما مساحة للخيال بدرجة كبيرة مثلما قدم المخرج الراحل محمد خان سابقا أعمالا بهذه النوعية من شخصية حقيقية أو خبر معين وكان فيها خيال أيضا .

تابع قائلا أن الفكرة الأساسية ان السينما والفن يأتيان نتيجة تفاعل المبدعين مع الواقع ، أي أن الواقع هو الذي يؤثر في الفن دائما وليس العكس ، بالتالي استلهام الواقع لن يتوقف أبدا وستظهر أعمال فنية مستوحاة من قصص حياتية لكن سيتم التركيز على العمل الفني الناجح مثل ” سفاح الجيزة” لكن سيتم تناوله بشكل جديد كسفاح بصورة أخرى مثلا .