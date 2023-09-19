«فوي فوي فوي».. عودة مصيرية إلى الأوسكار تحفظ ماء وجه السينما المصرية

أعلنت لجنة اختيار ترشيح الفيلم المصري لجائزة الأوسكار الأمريكية عن كون فيلم” فوي فوي فوي” هو من وقع عليه الاختيار لتمثيل مصر عالميا بمسابقة الفيلم الأجنبي ، رغم تكهنات الكثيرين أنه سيتم حجب الترشيح مثل كل عام من جانب اللجنة .

وحقق فيلم فوي فوي فوي بطولة محمد فراج ونيلي كريم ، نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائية بمجرد طرحه للجمهور مؤخرا ولاقى إشادة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي .

أحمد سعد الدين : تقرر هذا العام في لجنة الأوسكار بعدم حجب الترشيح هذه المرة

من جانبه، قال الناقد الفني أحمد سعد الدين أحد أعضاء لجنة ترشيح الفيلم المصري للأوسكار لعام 2023 ، إن العام الماضي كان قرار اللجنة منذ البداية بحجب ترشيح أي فيلم مصري لجائزة الأوسكار الأمريكية ، من أجل تحميس المنتجسين السينمائيين بتقديم أفلام سينمائية بجودة فنية عالية .

أضاف أن المنتجين لم يلتفتوا للأمر من الأساس ، لذلك تقرر هذا العام في لجنة الأوسكار منذ بداية الأمر بعدم حجب الترشيح هذه المرة وتم ترشيح فيلم سينمائي مصري من 34 فيلما سينمائيا تم تقديمهم للجمهور عام 2023 وهو ” فوي فوي فوي ” لمحمد فراج ونيلي كريم لأنه فيلم سنيمائي مصنوع بجودة فنية عالية ويستحق ذلك .

تابع قائلا أن هناك أفلام مصرية قدمت هذا العام منها 3 أو 4 أفلام سينمائية يمكن اعتبارها جيدة لكن ذلك لايعبر عن صناعة السينما المصرية في الحقيقة .

ولفت إلى أن أفلام بيت الروبي وفيلم وش بوش ومستر أكس كانوا جيدين وأيضا فيلم العميل صفر ، لكن للأسف هي أفلام سينمائية تجارية في المقام الأول .

دعاء حلمي :لايجب أن نرى ما نقدمه قزما أمام العالم

وأوضحت الناقدة دعاء حلمي أننا يجب أن نشارك بفيلم سينمائي مصري هذا العام في مسابقة الأوسكار العالمية حتى من باب حفظ ماء الوجه .

وشددت على أننا لايجب أن نرى ما نقدمه قزما أمام العالم ، بل لدينا أفلام سينمائية جيدة قدمت خلال عام 2023 منها ” وش بوش ” و” خمس جولات ” خاصة أن الفيلم الأخير عبارة عن تجربة شبابية مختلفة .

أكدت أيضا أن السينما المصرية ليست ضعيفة أبدا ، ويمكن أن تتواجد في هذه المسابقة وليس سليما أبدا ألا يتم تقديم فيلم سينمائي مصري مرشح لجائزة الأوسكار .

عماد يسري :هناك استسهال من المنتجين السينمائيين وبعض النجوم والمخرجين والمؤلفين

بينما يرى الناقد الفني عماد يسري أنه لايوجد فيلم سينمائي مصري يرتقي للتواجد في السينما العالمية .

أردف قائلا أن الجمهور المصري لايقبل على أي فيلم مصري بنفس الدرجة لإقباله على الفيلم الأجنبي المعروض بالسينمات المصرية ، والدليل حجم إيرادات الأفلام السينمائية الأجنبية بمصر الضخمة مقارنة بايرادات السينما المصرية .

ونوه إلى أن هناك استسهال من المنتجين السينمائيين وبعض النجوم والمخرجين والمؤلفين ، ولايمكن القول أن مايقدم أفلام سينمائية سيئة لأن لها جمهور لكن هناك استسهال في تقديم أفكار تقليدية في السينما المصرية .

وشدد يسري على أن هذا الأمر سيظل مستمرا حتى يتولى جيل جديد زمام الأمور في السينما المصرية ، ويكفي للجيل الحالي التي فشلت كل أفلامه السينمائية في تمثيل مصر عالميا بجائز الأوسكار وغيرها ، فلا يوجد فيلم سينمائي مصري واحد يمكن أن تمثل مصر عالميا خلال السنين الماضية رغم تغير لجان الأوسكار سنويا ، ومعنى ذلك أن هذا الجيل فشل سينمائيا تماما.