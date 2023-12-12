«فوود تريب مصر» تعلن ضخ 150 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال مشاركتها في «فوود أفريكا»

أعلنت فوود تريب مصر، العاملة في إنتاج مقرمشات عالية الجودة، عن ضخ استثمارات بقيمه 150 مليون جنيه، في أول أيام معرض فوود آفريكا 2023، والذي يُعقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023.

قالت الشركة في بيان لها، سعداء بالإعلان عن تصدير منتجاتنا حالياً إلى حوالي 20 دولة، بما في ذلك فلسطين، ليبيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة وكندا، إضافة إلى عدد من الدول الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وقد تأسست شركة فوود تريب مصرفي عام 2020 من خلال استراتيجية مدفوعه بالنهج العلمي، تندمج فيها أساليب الإنتاج الحديثة مع الخبرة. كما ساهم البحث السوقي الشامل في حسم و تحديد رؤى المستهلكين والثغرات في السوق، مما أدى إلى تشكيل نهج الشركة وعملية اتخاذ القرار.

كما تم اعتماد ابتكار craft cooked “الطهي الحرفي” لإنتاج بطاطس (سبدز ) بها أقل نسبة زيوت في السوق وتحقيق طعم أكثر قرمشة من خلال المعدات العالية التقنية لصقل الدوره الإنتاجية، مع إدخال نكهات فريدة إلى السوق.

واختتم الأنصاري :”تقدم المنتجات المصرية عالية الجودة (مثل سبدز كمقرمشات) بديلاً أفضل للمستهلك المحلي عن العلامات التجارية المستوردة، كما تتيح فرصة مثالية لفتح فرص التصدير.

هذا أمر بالغ الأهمية، خاصةً مع العمل النشط الذي تقوم به الحكومة المصرية لتوسيع التوطين الصناعي عبر مختلف القطاعات وتقليل الواردات للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة وقيود العملة الأجنبية الشديدة في البلاد.

رغم أن خط إنتاج شركة فوود تريب مصر لا يتعدى السنتين، إلا أنها نجحت في إطلاق منتجها الأول”سبدز” كعلامة تجارية عالية الجودة بسعر مناسب للمستهلك في السوق المحلية، واستطاع المنتج الحصول على امتياز دولي بسبب الجودة العالية، بما في ذلك شهادات الجوده العالميه (ISO) .

تطور سريع لصناعة الطعام المصرية خلال السبع سنوات الماضية: زيادة ثلاثية في عدد الشركات، وجهود واسعة في التحديث، واستثمارات بقيمة 16.3 مليار يورو. سجلت السوق المصرية للطعام والمشروبات 4.1 مليار دولار في عائدات عام 2022، مما يشكل 14% من إجمالي صادرات البلاد.