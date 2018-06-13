فونيكس للاستثمار ترفع حصتها فى أطلس لاستصلاح الأراضى

رجب عز الدين أعلنت شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، قيام شركة فونيكس للاستثمار والتنمية بشراء 250 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة فونيكس ارتفعت بعد…

رجب عز الدين





أعلنت شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، قيام شركة فونيكس للاستثمار والتنمية بشراء 250 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة فونيكس ارتفعت بعد العملية إلى 8.43% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 4.21% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.3 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال “أطلس” 59.2 مليون جنيه موزعًا على 8.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.