«فولو دارسكي» و«أستارو أسكوليسكى» تتفاوضان مع وكلاء محليين لطرح الدقيق الروسى

تتفاوض شركتا «فولو دارسكى» و«أستارو أسكوليسكى» الروسيتان المتخصصتان فى إنتاج وتعبئة الدقيق مع وكلاء محليين لبدء طرح منتجاتهما فى السوق المصرية.

قال عمرو البلتاجي، مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية فى مصر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركتين من كبرى الكيانات العاملة فى تعبئة الدقيق، وتستهدفان طرح منتجاتهما للمستهلك المصرى بأسعار تنافسية بداية من شهر مايو المقبل.

يذكر أن عددًا من الشركات الروسية أعلنت عن نيتها الدخول إلى السوق المصرية بمنتجاتها التى يتم تصنيعها داخل روسيا، وهي: أليونكا وبوبيدا المتخصصتان فى صناعة الشيكولاتة، وبايكال أكوا للمياه المعدنية، وفولو دارسكى وأستارو أسكوليسكى لتعبئة وتغليف الدقيق.

وأضاف «البلتاجى» أن شركتى فولو دارسكى وأستارو أسكوليسكى فى المراحل النهائية من توقيع عقود مع بعض الوكلاء المحليين، بهدف الدخول من خلالهم إلى السوق المحلية، وطرح منتج الدقيق الروسى للمستهلك مباشرة فى عبوات زنة 1 كيلو جرام.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن سعر كيلو الدقيق الروسى فور الانتهاء من توقيع العقود مع الوكلاء، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل العلامة التجارية الخاصة بشركتى فولو دارسكى وأستارو أسكوليسكى عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين

وفى هذا السياق، أكد المهندس أيمن حمدي، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن طرح الدقيق الروسى سيعمل على خلق سوق تنافسية كبرى فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات الموجودة بالفعل فى المحال والسلاسل الكبرى. وقال «حمدى» فى تصريحات لـ«المال»، أن سعر طن الدقيق العادى يبلغ 19 ألف جنيه، والفاخر 20 ألفا.