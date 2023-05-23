«فولكس فاجن» و«ستيلانتيس» تتصدران مبيعات «الملاكي» بالاتحاد الأوروبى خلال 4 أشهر

تصدرت من “فولكس فاجن جروب” و”ستيلانتيس” مبيعات السيارات الملاكى الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبى خلال أول 4 أشهر من العام الجارى بواقع %26.1 و%19.2 على التوالى مقابل %24.6 و%20.4 فى الفترة المماثلة من العام الماضى على الترتيب.

وتمكنت “فولكس فاجن جروب” التى تضم العديد من العلامات التجارية وأبرزها “فولكس فاجن” و”أودي” و”سكودا” و”سيات” و”بورش” من بيع 900 ألف مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2023 مقابل 722 ألف وحدة بنسبة نمو %24.6 وفق ما تكشف عنه أحدث البيانات الصادرة عن الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات.

واستحوذت العلامة التجارية “فولكس فاجن” على النصيب الأكبر من حصة “فولكس فاجن جروب” إذ بلغت نسبتها %10.8 من جملة مبيعات الاتحاد الأوروبى بعد تسجيلها نحو 374 ألف مركبة فى الشهور الأربعة الأولى من 2023 مقابل حصة سوقية بلغت %10.4 فى الفترة نفسها من 2022 بمبيعات بلغت 306 آلاف وحدة تقريبًا بنسبة نمو تتجاوز %22 وتوزعت الحصة المتبقية للمجموعة على علاماتها الأخرى بنسب متفاوتة.

وتمكنت “ستيلانتيس” بعلاماتها التجارية “بيجو فيات” و”أوبل” و”سيتروين” و”جيب” و”دى إس” و”ألفا روميو” و”لانشيا/ كرايسلر” وغيرها من بيع 662 ألف مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2023 مقابل 598 ألف وحدة بنسبة نمو %10.8.

واستحوذت العلامة التجارية “بيجو” على النصيب الأكبر من حصة “ستيلانتيس” إذ بلغت نسبتها %6 من جملة مبيعات الاتحاد الأوروبى بعد تسجيلها نحو 208 آلاف مركبة فى الشهور الأربعة الأولى من 2023 مقابل حصة سوقية بلغت %6.2 فى الفترة نفسها من 2022 بمبيعات بلغت 183 ألف وحدة تقريبًا بنسبة نمو تقارب %14 وتوزعت الحصة المتبقية للمجموعة على علاماتها الأخرى بنسب متفاوتة.

وارتفعت مبيعات سوق السيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى إلى 3.5 مليون سيارة بنمو قدره %17.8 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

ورغم هذا النمو لا تزال المبيعات منخفضة بنسبة %22.8 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 ومن بين أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية الأربعة، شهدت إسبانيا نموًا بنسبة %33.7 تليها إيطاليا بواقع %26.9 وفرنسا بنحو %16.7 وألمانيا بمعدل %7.9.

وفى أبريل فقط، شهدت حصة السوق من السيارات الكهربائية انتعاشًا كبيرًا إذ ارتفعت من %9.1 إلى %11.8 بينما مثلت المركبات الهجينة %24.8 من سوق السيارات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى، وفى المقابل تستمر السيارات التى تعمل بالبنزين فى الهيمنة بأكبر حصة تبلغ %38.2.

وفى شهر أبريل الماضى، سجلت مبيعات الاتحاد الأوروبى للسيارات الكهربائية الجديدة زيادة كبيرة بلغت %51.9 لتصل إلى 94.6 ألف وحدة تمثل حصة من السوق تبلغ %11.8 بزيادة قدرها %3 تقريبًا مقارنة مع شهر أبريل 2022. وسجلت معظم أسواق الاتحاد الأوروبى معدلات نمو مرتفعة، بما فى ذلك أكبر دولتين وهما فرنسا التى قفزت بنحو %34.8 وألمانيا بنسبة %34.1.

وواصلت السيارات الكهربائية الهجينة نموها فى أبريل فارتفعت المبيعات بنسبة %22.7 لتصل إلى 199 ألف وحدة. ويعزى هذا النمو بشكل أساسى إلى زيادات كبيرة فى الأسواق الرئيسية الأربع للاتحاد الأوروبى فقزت الأرقام فى ألمانيا %35.9، وفرنسا %28.6، وإيطاليا %28.3، وإسبانيا %14.4 وتستحوذ المركبات الكهربائية الهجينة على حصة سوقية تبلغ %24.8 ارتفاعًا من %23.7 فى أبريل 2022.

وبرغم النمو بنسبة %4.3 فى مارس، انخفضت سوق الاتحاد الأوروبى للسيارات الهجينة فى أبريل %5.5 مع تراجع المبيعات بشكل كبير فى ألمانيا %45.7 وهى تعد أكبر سوق لهذا النوع من المركبات ونتيجة لذلك، انخفضت الحصة الإجمالية لسوق المركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء من %9.2 فى أبريل من العام الماضى إلى %7.4 فى 2023.

وشهدت عمليات تسجيل السيارات الجديدة التى تعمل بالبنزين فى الاتحاد الأوروبى شهرًا قويًا بنهاية أبريل، فارتفعت المبيعات بنسبة %17.3 لتصل إلى 306.7 ألف مركبة لتستحوذ على حصة سوقية %38.2 وهى نفس الحصة فى أبريل 2022.

وكان النمو مدفوعًا بشكل أساسى بالنتائج القوية فى أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية الأربعة، ولا سيما إيطاليا التى قفزت بنحو %39.3 وفرنسا بـ %31.3.

و منذ بداية العام، وصلت مبيعات البنزين فى الاتحاد الأوروبى إلى ما يقرب من 1.3 مليون وحدة، بزيادة ملحوظة قدرها %18.3 عن الفترة المقابلة فى 2022.

وظلت سوق سيارات الديزل فى الاتحاد الأوروبى مستقرة فى أبريل إذ ارتفعت بنسبة محدودة للغاية %0.03 على الرغم من الأداء الإيجابى فى اثنين من أكبر أسواق الاتحاد الأوروبى والتى بلغت فى إيطاليا %21.5 وألمانيا %2.4 وتمثل سيارات الديزل %14.7 من حصة سوق الاتحاد الأوروبى، انخفاضًا من %17.2 فى أبريل 2022.

وفى 2022 انخفضت مبيعات سيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %4.6 بسبب تأثير نقص المكونات فى النصف الأول من العام فعلى الرغم من تحسن السوق خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022 فإن الأرقام التراكمية توقفت عند 9.3 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى فى المنطقة منذ عام 1993 عندما تم تسجيل 9.2 مليون وحدة، وبين أكبر أسواق الاتحاد الأوروبى لم تتمكن سوى ألمانيا فقط من تحقيق النمو فى عام 2022 بنسبة %1.1 مدعومة بالأرقام المرتفعة المسجلة فى ديسمبر، وكان أداء الأسواق الثلاث الأخرى أسوأ مما كان عليه فى عام 2021 إذ سجلت إيطاليا أكبر انخفاض بواقع %9.7 تلتها فرنسا %7.8 وإسبانيا %5.4.

وكانت الريادة لمجموعة “فولكس فاجن” أيضًا إذ استحوذت على أكثر من ربع مبيعات السيارات الملاكى الجديدة فى الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى بحصة تقارب %25.1 من جملة الأرقام المسجلة والبالغة نحو 9.3 مليون وحدة، مقابل %25.2 خلال 2021 والذى بلغت تسجيلاته نحو 9.7 مليون مركبة.

وتضم صناعة السيارات على مستوى الاتحاد الأوروبى نحو 13 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، ويستحوذ القطاع على %11.5 من وظائف التصنيع فى الاتحاد، ويعتبر قطاع السيارات مسئولا عن 374.6 مليار يورو من الإيرادات الضريبية للحكومات عبر الأسواق الأوروبية، كما تولد الصناعة فائضًا تجاريًا قدره 79.5 مليار يورو للاتحاد الأوروبى.

ويستحوذ قطاع صناعة السيارات على نحو %8 من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى، كما يستثمر القطاع نحو 58.8 مليار يورو فى البحث والتطوير سنويًا، ليعد قطاع السيارات أكبر مساهم خاص فى أوروبا فى مجال الابتكار، حيث يمثل %32 من إجمالى إنفاق الاتحاد الأوروبى.