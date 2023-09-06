«فولكس فاجن جروب» تستحوذ على 26.3% من مبيعات السيارات الملاكى الجديدة بالاتحاد الأوروبي

استحوذت فولكس فاجن جروب على 26.3% من مبيعات السيارات الملاكى الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبى خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، بعد بيعها أكثر من 1.6 مليون وحدة.

تمكنت فولكس فاجن جروب- التى تضم العديد من العلامات التجارية وأبرزها فولكس فاجن وأودى وسكودا وسيات وبورش- من بيع 1.6 مليون مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من 2023 مقابل 1.3 مليون وحدة بنسبة نمو %23.4، وفق ما تكشف عنه أحدث البيانات الصادرة عن الرابطة الأووربية لمصنعى السيارات.

استحوذت العلامة التجارية فولكس فاجن على النصيب الأكبر من حصة فولكس فاجن جروب إذ بلغت نسبتها %11 من جملة مبيعات الاتحاد الأوروبى بعد تسجيلها نحو 694 ألف مركبة فى الشهور السبعة الأولى من 2023، مقابل حصة سوقية بلغت %10.9 فى نفس الفترة من 2022 بمبيعات بلغت 583 ألف وحدة تقريبًا بنسبة نمو تقارب %18.9، وتوزعت الحصة المتبقية للمجموعة على علاماتها الأخرى بنسب متفاوتة.

ارتفعت مبيعات سوق السيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى إلى 6.3 مليون سيارة، بنمو قدره %17.3 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

رغم المؤشرات المتعلقة بتعافى صناعة السيارات الأوروبية من اضطرابات الإمدادات المرتبطة بجائحة كورونا، فإن المبيعات منذ بداية العام حتى نهاية يوليو لا تزال الأرقام أقل بنسبة %22 عما كانت عليه فى عام 2019. ومن بين أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية الأربعة، شهدت إسبانيا نموًا بنسبة %21.9، تليها إيطاليا بواقع %20.9 وفرنسا بنحو %15.8 وألمانيا بمعدل %13.6.

فى يوليو 2023، شهدت حصة السوق من السيارات الكهربائية الكاملة انتعاشًا، إذ ارتفعت من %9.8 إلى %13.6 بينما مثلت المركبات الهجينة أكثر من %25 من سوق السيارات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى. فى المقابل تستمر السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل فى الهيمنة على أكثر من نصف المبيعات المسجلة خلال شهر يوليو.

فى شهر يوليو الماضى، سجلت مبيعات الاتحاد الأوروبى للسيارات الكهربائية الجديدة زيادة كبيرة تبلغ %60.6، لتصل إلى 116 ألف وحدة. وسجلت معظم أسواق الاتحاد الأوروبى معدلات نمو مرتفعة، بما فى ذلك أكبر دولتين وهما ألمانيا التى قفزت بنحو %70 وفرنسا بنسبة %32.4.

واصلت السيارات الكهربائية الهجينة نموها فى يوليو فارتفعت المبيعات بنسبة %31.6 بفضل النمو الزيادات الكبيرة فى الأسواق الرئيسية الأربعة للاتحاد الأوروبى فقفزت الأرقام فى ألمانيا بنسبة %46.6، وفرنسا %32.8، وإسبانيا %30.8، وإيطاليا %16.7.

شهدت عمليات تسجيل السيارات الجديدة التى تعمل بالبنزين فى الاتحاد الأوروبى زيادة فى يوليو بنسبة %5 لتصل إلى 305 آلاف مركبة لتسحوذ على حصة سوقية %35.8، وهى أقل من الحصة المسجلة فى يوليو 2022. سجلت نتائج ايجابية فى أسواق الاتحاد الأوروبى الرئيسية الأربعة، ولا سيما فرنسا التى قفزت بنحو %16.4 وألمانيا بـ %12.5.

منذ بداية العام، وصلت مبيعات البنزين فى الاتحاد الأوروبى إلى ما يقرب من 2.3 مليون وحدة، بزيادة ملحوظة قدرها %14.3 عن نفس الفترة فى عام 2022.

تراجعت سوق سيارات الديزل فى الاتحاد الأوروبى فى يوليو إذ انخفضت %9.1 رغم الأداء الإيجابى فى ألمانيا التى ارتفعت بنسبة %2.7 وأسواق أوروبا الوسطى والشرقية خاصة سلوفاكيا التى قفزت %36.1 ورومانيا بنحو %19.8. وتمثل سيارات الديزل %14.1 من مبيعات السيارات الملاكى بسوق الاتحاد الأوروبى، انخفاضًا من %17.9 فى يوليو 2022.

تضم صناعة السيارات على مستوى الاتحاد الأوروبى نحو 13 مليون أوروبى بشكل مباشر وغير مباشر، ويستحوذ القطاع على %11.5 من وظائف التصنيع فى الاتحاد. ويعتبر قطاع السيارات مسؤولا عن 374.6 مليار يورو من الإيرادات الضريبية للحكومات عبر الأسواق الأوروبية، كما تولد الصناعة فائضًا تجاريًا قدره 101.9 مليار يورو للاتحاد الأوروبى. ويستحوذ قطاع صناعة السيارات على نحو %7 من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى، كما يستثمر القطاع نحو 59.1 مليار يورو فى البحث والتطوير سنويًا، ليعد قطاع السيارات أكبر مساهم خاص فى أوروبا فى مجال الابتكار؛ حيث يمثل %31 من إجمالى إنفاق الاتحاد الأوروبى.

جدير بالذكر أن مبيعات سيارات الملاكى فى الاتحاد الأوروبى انخفضت فى 2022 بنسبة %4.6، بسبب تأثير نقص المكونات فى النصف الأول من العام، فعلى الرغم من تحسن السوق خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022، فإن الأرقام التراكمية توقفت عند 9.3 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى فى المنطقة منذ عام 1993 عندما تم تسجيل 9.2 مليون وحدة. وبين أكبر أسواق الاتحاد الأوروبى لم تتمكن سوى ألمانيا فقط من تحقيق النمو فى عام 2022 بنسبة %1.1، مدعومة بالأرقام المرتفعة المسجلة فى ديسمبر. كان أداء الأسواق الثلاثة الأخرى أسوأ مما كان عليه فى عام 2021، إذ سجلت إيطاليا أكبر انخفاض بواقع %9.7 ، تليها فرنسا %7.8 وإسبانيا %5.4. وقد كانت الريادة لمجموعة فولكس فاجن أيضًا إذ استحوذت على أكثر من ربع مبيعات السيارات الملاكى الجديدة فى الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى بحصة تقارب %25.1 من جملة الأرقام المسجلة والبالغة نحو 9.3 مليون وحدة، مقابل %25.2 خلال 2021 والذى بلغت تسجيلاته نحو 9.7 مليون مركبة.