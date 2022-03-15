سيــارات

«فولكس فاجن» تقود السيارات الكهربائية المرخصة فى مصر

خلال 8 أشهر
المال - خاص 10:25 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 10:25 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

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بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 380 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ8 أشهر الماضية.

ورصدت «المال» ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضى؛ وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

اعتلت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» صدارة قوائم تراخيص المركبات الكهربائية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 104 مركبات فى مختلف وحدات المرور.

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وجاءت «تسلا» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 34 سيارة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الثالث بواقع 26 مركبة.

وحلت «بى ام دابليو» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها بعدما تمكنت من تسجيل نحو 23 مركبة بوحدات المرور.

وحصدت «بى واى دي» فى المرتبة الخامسة مسجلة ترخيص 18 سيارة، تلتها «فوتون» فى المركز السابع بواقع 16 مركبة.

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واحتلت العلامة الكورية «هيونداي» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 15 سيارة كهربائية فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضى.

وجاءت «فيات» فى المرتبة الثامنة مسجلة نحو 14 مركبة، تلتها «بورش» فى المركز العاشر بنحو 12 سيارة.

واحتلت «كيا» و«تويوتا» المرتبة الحادية عشر والثانية عشر- على التوالي- مسجلتا نحو 11 مركبة لكل منهما خلال تلك الفترة.

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وظهرت «نيسان» و«مرسيدس» فى المرتبة الثالثة عشر والرابعة عشر- على التوالى- بقوائم تراخيص السيارات الكهربائية فى مصر مسجلتا ترخيص نحو 8 مركبات بوحدات المرور. بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة من الماركات التجارية الأخرى نحو 80 سيارة بمختلف وحدات المرور خلال الفترة من شهر يوليو حتى نهاية فبراير الماضى.

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بقلم المال - خاص

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