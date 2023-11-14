«فولكس فاجن» تقتنص 5 مراكز ضمن قائمة أعلى 10 طرازات رواجا في ألمانيا خلال 9 أشهر

اقتنصت «فولكس فاجن» 5 مراكز ضمن قائمة أعلى 10 طرازات مبيعًا فى السوق الألمانية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، وذلك من خلال موديلاتها «جولف» و«T-roc» و«تيجوان» و«باسات» و«ID.4».

احتفظت «فولكس فاجن جولف» بصدارة سوق السيارات الملاكى فى ألمانيا خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية رغم تراجع أرقامها إلى 59.9 ألف وحدة بانكماش قدره %5.1 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت مبيعات سوق السيارات الألمانية خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية إلى 2.13 مليون، بزيادة %14.6 على الفترة نفسها من العام السابق وفق تقديرات مؤسسة «فوكس 2 موف» المتخصصة فى أبحاث سوق السيارات.

كما احتفظت «فولكس فاجن T-roc» بالمركز الثانى بعد بيعها نحو 55 ألف وحدة، بنمو قدره %23.8 وتبعتها شقيقتها «تيجوان» التى باعت 48.7 ألف وحدة بنمو قدره %23.1 مقارنة بالشهور التسعة الأولى من العام الماضي.

واحتفظت «أوبل كورسا» بالمركز الرابع بمبيعات 40.9 ألف وحدة خلال أول 9 أشهر من 2023، وبنسبة نمو %9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتبعتها «تسلا موديل Y» التى قفزت 9 مراكز بعد نمو مبيعاتها بنحو %71.2 لتصل إلى 38.6 ألف وحدة.

أما «فولكس فاجن باسات» فجاءت فى المركز السادس، بمبيعات 36.2 ألف وحدة، بنسبة نمو تقارب %22.4 خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، وتبعتها «مرسيدس» فئة «C» بعد بيع 35.7 ألف وحدة بنمو قدره %43.8.

هبطت «ميني» 3 مراكز إلى المرتبة الثامنة بواقع %16.1 ليتم بيع 34.4 ألف وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية مقارنة بالأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحلت «سكودا أوكتافيا» فى المركز التاسع بعد بيع نحو 33 ألف وحدة فى أول 9 أشهر من 2023 بنسبة نمو %26.1 وتبعتها «فولكس فاجن ID.4» فى المرتبة العاشرة بعد أن قفزت 37 مركزًا بنهاية سبتمبر الماضي، مع وصول مبيعاتها إلى 29.3 ألف وحدة بنمو قدره %131.7.

وانخفضت مبيعات السيارات فى ألمانيا خلال سبتمبر 2023 للشهر الأول بعد 7 أشهر من النمو إذ سجلت 223.3 ألف وحدة بنسبة هبوط %0.2 وتعد سوق السيارات الألمانية هى الأكبر فى أوروبا، وقد شهدت العديد من موجات الصعود والهبوط فى العقد الماضي. ابتداء من عام 2010 إلى عام 2013، ظلت المبيعات بين 2.6 و2.8 مليون وحدة، مع اختلافات سنوية لا تتجاوز %7 فى كلا الاتجاهين، وفى عام 2014، بدأ اتجاه صعودى لمدة 4 سنوات، لتحقق السوق أعلى مستوياتها على الإطلاق لمدة 3 سنوات متتالية، لتصل إلى الحد الأقصى فى عام 2017 عند 3.51 مليون وحدة.

وبين عامى 2018 و2019، نمت السوق بشكل أكبر لتصل إلى 3.6 مليون سيارة فى عام 2019؛ لكن انتشار وباء كورونا تسبب فى عام 2020 فى مشكلات كبيرة فى الاقتصادات الأوروبية وتأثرت سوق السيارات الألمانية بالعواقب، إذ انخفضت بنسبة %19 إلى ما دون مستوى 3 ملايين وحدة.

بعد الوباء، استمر الاتجاه الهبوطي، مع انخفاض السوق بنسبة %10 فى عام 2021 وبقائها ثابتة نسبيًا فى عام 2022 مع نمو قدره %1 وخلال هذه المسيرة كانت هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على الصناعة أبرزها الاضطراب فى سلسلة التوريد العالمية والناجم عن نقص المواد الخام، ولا سيما اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة، فضلًا عن سعى الحكومات للانتقال نحو المركبات النظيفة التى تعد بديلا باهظ الثمن للمستهلكين ذوى الدخل المنخفض بما يؤثر على معدلات النمو، ويتوقع أن تستمر هذه العوامل فى التأثير السلبى على المبيعات خلال عام 2023.

يشار إلى أن «فولكس فاجن» كانت العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات فى ألمانيا خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، بعد بيعها 391.8 ألف وحدة، بنمو قدره %14.4 على الفترة نفسها من السنة الماضية، وتبعتها مرسيدس بـ210.8 ألف مركبة بنمو يقارب %26.7 وحلت «أودي» فى المرتبة الثالثة بمبيعات وصلت إلى 184.8 ألف وحدة بنسبة نمو 21.6%، مقارنة بأول 9 أشهر من العام ثم «بى إم دبليو» بـ169.2 ألف وحدة بزيادة %10.4.

أما «سكودا» فحلت فى المركز الخامس بمبيعات 124.4 ألف وحدة بنمو يقارب %14.4 تليها أوبل بعدد 108.2 ألف وحدة بنمو قدره %5 خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية ثم «فورد» التى استقرت مبيعاتها عند 92.5 ألف وحدة. وجاءت «هيونداي» فى المرتبة الثامنة بعدد 78.6 ألف وحدة، بنمو قدره %3.6 ثم «سيات» التى قفزت 3 مراكز إلى المرتبة التاسعة مع بيع 64.9 ألف وحدة بنسبة نمو %22.9 تليها «تويوتا» بعدد 58.4 ألف وحدة، بنمو قدره %1.4.