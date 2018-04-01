فولكس فاجن تستقر على سيات لبدء نشاط التجميع محليا

شريف عيسى:قال خوزيه ماريا جارسيا، المدير الإقليمى لسيات، بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مجموعة فولكس فاجن العالمية، استقرت على اختيار سيات لخوض نشاط التجميع فى مصر، راهناً البدء الفعلى بالعديد من العوامل، منها جودة السيارات المجمعة، والتسهيلات الحكومية.وأكد فى تصريحات لـ «المال»، أ

شريف عيسى:

قال خوزيه ماريا جارسيا، المدير الإقليمى لسيات، بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مجموعة فولكس فاجن العالمية، استقرت على اختيار سيات لخوض نشاط التجميع فى مصر، راهناً البدء الفعلى بالعديد من العوامل، منها جودة السيارات المجمعة، والتسهيلات الحكومية.

وأكد فى تصريحات لـ «المال»، أن الاختيار جاء بعد دراسات ومفاوضات مع وكيل المجموعة العالمية فى مصر.

وأشار إلى أن عملية تحديد الطرازات التى سيتم تجميعها ستخضع لدراسات تتعلق بظروف السوق، وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى المكونات المحلية.

كما أشار إلى أن شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيات فى مصر، واجهت العديد من التحديات على مدار السنوات الأربع الماضية، ما تسبب فى الحد من النجاحات التى كانت تستهدفها العلامة بالسوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى معاناة سوق السيارات منذ 2015، من عدد من التحديات الاقتصادية، بداية من قرار محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، المتعلق بوضع حدود قصوى لفتح الاعتمادات الدولارية، بواقع 10 ألاف دولار شهرياً للأفراد، و50 ألفا للشركات والمؤسسات، وحتى قرارات 3 نوفمبر المتعلقة بتحرير سعر الصرف، والتى تسببت فى تراجع الطلب، والمبيعات الإجمالية للسوق بنسبة تجازوت %50.

أوضح «جارسيا» أن ما تحققه كيان إيجيبت، سواء بمجال البيع أو الصيانة، يمثل إنجازاً كبيراً، مقارنة بحجم الضغوط الاقتصادية التى يمر بها سوق السيارات، سواء فى شطل تراجع الإقبال على الشراء، أو القيود التى كانت مفروضة على الاستيراد.

كما أوضح أن سيات العالمية تنظر إلى السوق المصرية على أنه من الأسواق الواعدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذى دفع فولكس فاجن جروب، لاختيار سيات لبدء عمليات التجميع، بحلول 2020.

وأشار إلى استهداف سيات العالمية الوصول بحجم المبيعات الإجمالية لها بالسوق المحلية إلى 2000 سيارة، فى ظل خطتها لطرح العديد من الطرازات الجديدة، مثل أرونا، والعلامة التجارية الجديدة كوبرا، بنسبة نمو تصل إلى %100، مقارنة مع معدل مبيعات 2017، التى قاربت 1000 سيارة.

وتوقع أن يسهم طرح كوبرا محلياً، فى دفع حركة مبيعات سيات، خاصة فى ظل حالة الترقب من حصول السيارات الأوربية على الإعفاء الجمركى بحلول 2019، وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوربية، وقدرتها على جذب شريحة جديدة من العملاء الراغبين فى اقتناء سيارة رياضية، تتمتع بقدرات عالية بسعر تنافسى.

وأضاف أنه حال تنفيذ الاتفاقية فسيكون سعر طرازات كوبرا منافسا للغاية بالسوق المحلية، ما يؤهلها للحصول على أكبر حصة سوقية فى فئة السيارات الرياضية.

وقال كريم نجار، الشريك المساهم بكيان إيجيبت للتجارة الاستثمار، إن سيات العالمية ستبدأ تسليم الدفعة الأولى من سيارات كوبرا لوكلائها بداية من العام المقبل، رسمياً.

تجدر الإشارة إلى أن سيات العالمية كانت قد أعلنت فى 22 فبراير الماضى، إطلاق العلامة التجارية كوبرا، كاشفةً عن طرازها الأول أتيكا كوبرا الرياضية، متعددة الأغراض.

وتعكس كوبرا الأداء الرياضى لسيات، إلا أن الشركة العالمية قررت إنشاء كيان مستقل يقدمها للأسواق العالمية، بهدف تطوير طرازاتها بما يؤهلها لمزيد من النهوض والتطور فى أداء مبيعاتها.

وتستهدف كوبرا تقديم سيارات رياضية جديدة من طرازى أرونا وإبيزا، خلال الفترة المقبلة، كما تخطط لإنتاج كوبرا TCR، لتكون أول سيارة سباق للعلامة التجارية.

