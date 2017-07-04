فولكس فاجن تستدعى 385 ألف وحدة من ألمانيا

خالد بدر الدين وشريف عيسى أعلنت مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية، أكبر شركة سيارات فى أوروبا، اﻷحد الماضى، عزمها استدعاء 385 ألف سيارة فى السوق الألمانية، لتحديث برمجيات أنظمة منع انغلاق جهاز الفرامل. وتعد «الفرامل» هى ثانى اﻷزمات التى تواجه المجموعة خلال أقل من عامين بعد إعلا

خالد بدر الدين وشريف عيسى

أعلنت مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية، أكبر شركة سيارات فى أوروبا، اﻷحد الماضى، عزمها استدعاء 385 ألف سيارة فى السوق الألمانية، لتحديث برمجيات أنظمة منع انغلاق جهاز الفرامل.

وتعد «الفرامل» هى ثانى اﻷزمات التى تواجه المجموعة خلال أقل من عامين بعد إعلانها نهاية 2015، عن أزمة الانباعاثات، والتى طالت عددا من العلامات، وفى مقدمتها «فولكس فاجن» و«أودى».

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، فإن الاستدعاء يشمل طرازات وموديلات من علامات «فولكس فاجن» و«أودي» و«سكودا»، نتيجة كون نظام التحكم فى الفرامل قد لا يعمل بطريقة صحيحة فى أوضاع قيادة معينة، مثل الانعطاف الحاد أو الدوران الضعيف أو الضغط العنيف على الفرامل .

وكانت «فولكس فاجن» أكبر منتج سيارات فى العالم من حيث المبيعات استدعت العام الماضى أكثر من 8.5 مليون سيارة من سائر أنحاء أوروبا، على خلفية فضيحة التلاعب فى قياس نسبة العوادم، منها 2.4 مليون سيارة فى ألمانيا خلال عام 2015، وكذلك استدعاء 1.1 مليون سيارة إضافية فى ألمانيا بسبب فضيحة الانبعاثات الشهيرة خلال العام الماضى.

وكانت محكمة أمريكية قد قضت فى أكتوبر من العام الماضى، على تسوية أزمة التلاعب فى الـ «سوفت وير» المتعلق بقياس الانبعاثات بتغريمها 14.7 مليار، والذى يعد الأكبر على الإطلاق فى تاريخ الشركات.

كما أعلنت أيضا الإدارة العامة لمراقبة الجودة، والفحص والحجر فى الصين خلال مايو الماضى، أن «فولكس فاجن» وشريكتها الصينية «FAW » قررتا استدعاء أكثر من 500 ألف سيارة فى الصين، بسبب وجود خلل محتمل فى المصابيح الأمامية فى موديلات «جولف» و«ساجيتار»، والتى يمكن أن تتعطل بسبب السخونة الناتجة عن التغييرات السريعة فى درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الرطوبة.

وقال مدحت إسماعيل، مدير عام «فولكس فاجن» بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى فى مصر، إن الشركة لم تحصل إلى الآن على خطاب رسمى من الشركة اﻷم، عن تفعيل عمليات الاستدعاء المتعلقة بأنظمة الفرامل، مشيراً إلى أن الاستدعاءات التى قد تشهدها العلامة التجارية عالمياً قد يكون غير منطبق على الطرازات المطروحة فى مصر.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن إمكانية عدم تفعيل هذه الحملة، يرجع إلى عدة أسباب، و من بينها اختلاف المحركات للطرازات المستدعاه، عن المتوافرة للسوق المصرية، وكذا اختلاف نوع الفرامل المطبق عليها الاستدعاء، كما أن الطرازات التى يتم استدعاؤها تختلف باختلاف خطوط اﻹنتاج.

وكانت مبيعات المجموعة، قد شهدت على مدار الشهور اﻷربعة اﻷولى من العام الجارى، تراجعاً كبيراً فى أداء مبيعاتها، على خلفية اﻷزمات التى تتعرض لها، إلا أنها تمكنت خلال شهر مايو من تحقيق نمو بنحو %0.1، بعد تمكنها من بيع مليونى و234 ألف و900 سيارة، بزيادة 200 وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.