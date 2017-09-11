فولكس فاجن تستثمر 20 مليار يورو لإنتاج 300 سيارة كهربائية

خالد بدر الدينأعلنت اليوم الاثنين فولكسفاجن الألمانية - أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات- أنها ستضع خطة لإنتاج 80 طرازا من السيارات الكهربائية الجديدة تحمل العلامات التجارية المتنوعة للمجموعة بحلول 2025 ارتفاعا من 30 طرازا في توقعات سابقة كما تعتزم طرح نسخ كهربائية من 300

خالد بدر الدين

أعلنت اليوم الاثنين فولكسفاجن الألمانية – أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات- أنها ستضع خطة لإنتاج 80 طرازا من السيارات الكهربائية الجديدة تحمل العلامات التجارية المتنوعة للمجموعة بحلول 2025 ارتفاعا من 30 طرازا في توقعات سابقة كما تعتزم طرح نسخ كهربائية من 300 طراز للمجموعة بحلول عام 2030.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة فولكسفاجن تبذل جهودا مكثفة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتخطط لاستثمار ما يزيد عن 20 مليار يورو (24 مليار دولار) لإنتاج سيارات عديمة الانبعاثات بحلول 2030 لتتحدى شركة تيسلا الأمريكية المتخصصة فى السيارات الكهربائية في خلق سوق ضخمة.

وكانت شركة فولكس فاجن أعلنت في وقت سابق إنها ستنفق أكثر من 10 مليارات يورو بحلول عام 2025 للاستثمار فى إنتاج السيارات الكهربائية والتوقف عن إنتاج السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى بعد أن اعترفت قبل عامين بالتحايل على اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية .

ولكن فضيحة ديزل جيت أو فضيحة الغش فى اختبارات انبعاثات الديزلالتى كشفتها الهيئات الرقابية الأمريكية دفعت شركة فولكسفاجن لإجراء تحول استراتيجي بينما ضغط التقدم في صناعة البطاريات والمعركة العالمية ضد التلوث في أعقاب الفضيحة على شركات صناعة السيارات للإسراع في تطوير بدائل منعدمة الانبعاثات بينما كانت قبل ذلك الحين تسير بخطى بطيئة في خطط إنتاج السيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية.