«فولكس فاجن» تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية فى مصر

بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 337 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال السبعة أشهر الماضية.

ورصدت «المال» ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضى، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وتصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص المركبات الكهربائية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 82 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «تسلا» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 31 سيارة، أعقبتها «شيفروليه » فى المركز الثالث بواقع 26 مركبة.

وحلت «بى واى دي» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 18 مركبة بوحدات المرور خلال السبعة أشهر الماضية.

وحلت «بى إم دابليو» و«فوتون» فى المرتبة الخامسة والسادسة – على التوالي- مسجلتان نحو 16 سيارة لكل منهما بوحدات المرور، تلتها «هيونداي» فى المركز السابع بواقع 15 مركبة.

وحصدت العلامة الإيطالية «فيات» المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 12 سيارة كهربائية فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضى.

وجاءت «تويوتا» و«بورش» فى المرتبتين الثامنة والتاسعة – على التوالي- مسجلتان نحو 10 مركبات لكل منهما، تلتها «كيا» فى المركز العاشر بنحو 9 سيارات.

واحتلت «مرسيدس» المرتبة الحادية عشر بإجمالى ترخيص 8 مركبات، تلتها «نيسان» فى المركز الثانى عشر بواقع 7 سيارات.

وظهرت «جاك» و«شيري» فى المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة – على التوالى- بقوائم تراخيص السيارات الكهربائية فى مصر مسجلتان ترخيص نحو 6 مركبات بوحدات المرور.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة من الماركات التجارية الأخرى نحو 65 سيارة بمختلف وحدات المرور خلال الفترة من شهر يوليو حتى نهاية يناير الماضى.