«فولكس فاجن» تتصدر السيارات الكهربائية بـ«ID4»

تصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص السيارات الكهربائية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 771 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية مارس الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، جاءت «شيفروليه» فى المركز الثانى مسجلة نحو 254 سيارة، أعقبتها «تسلا» ثالثًا بنحو 120 أتوبيسا.

فى المقابل تراجعت «mcv» للمرتبة الرابعة بترخيص 110 مركبات، وتلتها «مرسيدس» خامسًا بـ 106سيارات.

وصعدت «BYD» للمركز السادس بإجمالى 80 مركبة، أعقبتها «BMW» سابعًا بنحو 72 سيارة.

وجاءت «فولكس فاجن» فى المرتبة الثامنة بترخيص 64 وحدة، تلتها «فوتون» تاسعًا بواقع 49 سيارة.

واحتلت «تويوتا» المركز العاشر مسجلة نحو 45 مركبة، تلتها «بورش» فى المرتبة الحادية عشرة بواقع 43 سيارة.

وظهرت «هيونداى» فى المركز الثانى عشر بإجمالى 34 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «سوزوكى» فى المرتبة الثالثة عشرة بواقع 33 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت «كيا» فى المركز الرابع عشر بترخيص 31 سيارة، أعقبتها «فيات» فى المرتبة الخامسة عشرة بواقع 30 مركبة.

وتمركزت «شانجان فى المركز السادس عشر بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية فى مصر مسجلة نحو 25 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

ويذكر أن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة فى مصر بلغت نحو 2225 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية مارس الماضى.

«فولكس فاجنID4» تعتلى قمة تراخيص «الكهربائية»

على الجانب الآخر، رصدت “المال» ترتيب الطرازات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال تلك الفترة، إذ اعتلت «فولكس فاجن ID4» صدارة تراخيص السيارات الكهربائية فى مصر مسجلة نحو 182 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية مارس الماضى.

وجاءت «فولكس فاجن ID4.x»فى المركز الثانى بترخيص 145 سيارة، أعقبتها «جولف» ثالثًا بواقع 128 وحدة.

وحلت «فولكس فاجن id.4 crozz»فى المرتبة الرابعة بإجمالى 126 مركبة، تلتها «فولكس فاجن ID.6» خامسًا بنحو 115 وحدة.

وحصدت «شيفروليه سبارك» المركز السادس بقائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 99 سيارة خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكى» المرخصة فى مصر بلغ نحو 1627 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية مارس الماضى.