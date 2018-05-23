فولكس فاجن تتراجع عن المشاركة بمعرض باريس

خالد بدر الدينأعلنت شركة «فولكس فاجن» الألمانية، أكبر مجموعة إنتاج سيارات فى أوروبا، أنها لن تشارك بعلاماتها الرئيسية، ومنها «أودى» و«VW» فى معرض باريس، الذى يبدأ 2 أكتوبر المقبل، توفيرا للتكاليف.ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة «فولكس فاجن&raqu

خالد بدر الدين

أعلنت شركة «فولكس فاجن» الألمانية، أكبر مجموعة إنتاج سيارات فى أوروبا، أنها لن تشارك بعلاماتها الرئيسية، ومنها «أودى» و«VW» فى معرض باريس، الذى يبدأ 2 أكتوبر المقبل، توفيرا للتكاليف.

ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة «فولكس فاجن» كانت توقفت عن عرض موديلاتها فى معارض السيارات التقليدية، ومنها «ديترويت» الأمريكى، وفرانكفورت الألمانى، منذ فضيحة الغش فى اختبارات الانبعاثات الكربونية التى كشفتها هيئات الرقابة الأمريكية فى عام 2015.

أكدت «فولكس فاجن» أن قرارها بعدم المشاركة فى معرض باريس المقبل الذى ينعقد كل عامين، يأتى ضمن برنامج خفض التكاليف الذى يستهدف تقليص الإنفاق، لمواجهة الغرامات الضخمة التى بلغت عدة مليارات من الدولارات، بسبب فضيحة الغش فى اختبارات الانبعاثات الكربونية.

يرى فيرديناند دودينهوفر، مدير مركز بحوث السيارات بجامعة دويزبيرج إيسين الألمانية، أن معارض السيارات فى طريقها إلى الاختفاء، ما لم تبتكر أسلوبا جديدا للمشاركة فيها، لأن التكاليف الضخمة والمزايا البسيطة الناتجة من توثيق العلاقات مع العملاء وتعزيز هويتها لا تبرر النفقات الضخمة التى تنفقها.

أكد دودينهوفر الذى كان يعمل سابقا مدير تسويق بشركة بورش الألمانية للسيارات الفاخرة، أن مجموعة «فولكس فاجن»من المتوقع أن تنفق 50 مليون دولار، إذا شاركت فى معرض باريس المقبل.

كان العديد من المعارض العالمية الكبرى، سجلت انخفاضا واضحا فى عدد شركات السيارات العالمية التى تشارك فيها، وكذلك عدد الزائرين منذ عام 2000 ما جعل شركات السيارات تعيد تفكيرها فى كيفية إنفاق ميزانيات تسويقها.

تراجع شركة «فولكس فاجن» التى تتخذ من ولفسبرج مقرا لها باستمرار مشاركتها فى المعارض الدولية، وتفضل استضافة أنشطة اتصالات فى معرض العاصمة الفرنسية المقبل الذى من المتوقع أن يختفى فيه أيضا شركات عالمية أخرى منها «فورد» الأمريكية و«بيجو ستروين» الفرنسية، و«أوبل» البريطانية، و«فولفو» السويدية.

كانت وحدة «أودى» الفاخرة التابعة لفولكس فاجن، هجرت العام الماضى لأول مرة منذ أعوام عديدة القاعة التى تملكها فى معرض فرانكفورت الماضى، الذى يعد أكبر معرض سيارات فى أوروبا، وأعلنت أنها لن تشارك فى معرض «ديترويت» العام المقبل، رغم أن مجموعة «فولكس فاجن» شاركت فيه هذا العام، لكن بعدد محدود من الموديلات.

لا تستطيع شركات السيارات العالمية الغياب عن معارض السيارات السنوية فى الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم، لا سيما معرض بكين ومعرض شنغهاى، كما يؤكد ستيفان براتزيل، رئيس مركز إدارة السيارات بالقرب من مدينة كولون الألمانية الذى يصف المعارض الصينية، أنها الأكبر فى العالم، وتقدم أحدث التطورات فى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.