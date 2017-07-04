فولكس فاجن تبدأ توريد سيارات لإيران أغسطس المقبل

لأول مرة منذ 17 عاما خالد بدر الدين تبدأ مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر شركة سيارات فى أوروبا توريد سيارات إلى إيران خلال شهر أغسطس القادم، لتعود بذلك إلى سوق تستأنف النشاط فيها بعد انقطاع 17 عاما، في تحرك قد…

لأول مرة منذ 17 عاما





خالد بدر الدين

تبدأ مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر شركة سيارات فى أوروبا توريد سيارات إلى إيران خلال شهر أغسطس القادم، لتعود بذلك إلى سوق تستأنف النشاط فيها بعد انقطاع 17 عاما، في تحرك قد يساعد الشركة الألمانية على تقليص الاعتماد على أسواق خارجية أخرى شديدة التقلب، مثل الصين والبرازيل.

وأعلنت فولكس فاجن اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا مع ماموت خودرو الإيرانية لاستيراد سيارات من طرازي تيجوان وباسات، اللذين يحملان العلامة التجارية لفولكس فاجن، من خلال 8 وكلاء، مع التركيز على منطقة طهران الكبرى.

وكانت مجموعة فولكس فاجن قد استدعت خلال عام 2015 أكثر من 8.5 مليون سيارة من سائر أنحاء أوروبا، على خلفية فضيحة التلاعب في قياس نسبة العوادم، منها 2.4 مليون سيارة في ألمانيا وحدها، وكذلك استدعت 1.1 مليون سيارة إضافية في ألمانيا بسبب فضيحة الانبعاثات الشهيرة خلال العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن مجموعة فولكس فاجن، التى تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة والرياضية وسيارات الركوب العادية، منها علامات فولكس فاجن وأودي وسكودا وبورش، بلغت مبيعاتها فى الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، أكثر من 4 ملايين سيارة خلال العام الماضى .