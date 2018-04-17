فولكس فاجن التجارية تستعد لطرح طرازين كهربائيين محليًّا بحلول 2019

المال ـ خاص: كشف محمد مراد، مدير قطاع فولكس فاجن التجارية بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، عن طرح طرازين كهربائيين تابعين للعلامة فولكس فاجن التجارية بحلول 2019. وقال مراد فى تصريحات لـ«المال» إن الفترة الحالية تشهد…

المال ـ خاص:

كشف محمد مراد، مدير قطاع فولكس فاجن التجارية بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، عن طرح طرازين كهربائيين تابعين للعلامة فولكس فاجن التجارية بحلول 2019.

وقال مراد فى تصريحات لـ«المال» إن الفترة الحالية تشهد مفاوضات جادة بين المصرية وأوتوموتيف وفولكس فاجن العالمية تمهيدًا لطرح e-Caddy، وe-Crafter الكهربائيين بالكامل، تماشيًا مع التوجه العام للدولة، والتى تسعى لتعميم السيارات الكهربية فى مصر، بهدف مواكبة التطور الذى تشهده صناعة السيارات على الساحة العالمية، بالإضافة إلى خفض معدلات التلوث، والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن المفاوضات تسير فى اتجاه طرح e-Caddy بفئتيها الفان، والملاكى سعة 5 راكب، و7 راكب، بالإضافة إلى e-Crafter بفئات الفان، والمينى باص سعة 11 راكبًا، و24 راكبًا.

وأكد مراد أن طرح المصرية التجارية وأوتوموتيف لسيارات تجارية كهربية يأتى مع اقتراب انتهاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ورغبة القيادة السياسية للاعتماد على السيارات الكهربية كوسيلة للتنقل بداخلها.

وكشف عن تبنى الشركة خطة قصيرة المدى حتى 2019، تتمثل فى ضخ استثمارات فى مجال خدمات ما بعد البيع، والصيانة بهدف تهيئة مراكز الخدمة لاستقبال السيارات التجارية الكهربائية التابعة لفولكس فاجن، موضحًا أن إجمالى الاستثمارات المتوقع ضخها فى هذا الصدد تصل إلى 900 ألف دولار، فى 3 مراكز للخدمة، وخطة بعيدة المدى حتى 2023 بالتوسع فى استثمارات مراكز الخدمة الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وتابع: أن المصرية التجارية وأوتوموتيف تستهدف خلال العام الحالى البدء فى تهيئة أول مركز للخدمة خلال العام الجارى بتكلفة 300 ألف دولار، عبر تدريب العاملين بتلك المراكز على صيانة الطرازات الكهربية، واستيراد المعدلات اللازمة لعمليات الصيانة، على أن يتم البدء فى المركزين الأخريين خلال 2019.

وعن مستهدفات مبيعات الشركة من الطرازات الكهربية، قال مراد إن مبيعات تلك الفئة من السيارات تتوقف إلى حد كبير على السعر ومدى تقبل العملاء.