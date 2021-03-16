«فولكسفاجن» تستهدف تشييد 6 مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا

تخطط شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات لبناء 6 مصانع لخلايا البطاريات في أوروبا والتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية فى دول العالم، لتسرع من جهودها الرامية إلى التفوق على منافستها شركة تسلا وتشجيع استخدام السيارات التي تعمل بالبطاريات، بحسب وكالة رويترز.

تستهدف فولكسفاجن الوصول إلى 6 مصانع منتجة لخلايا البطاريات في أوروبا بحلول 2030

وقالت شركة فولكسفاجن، ثاني أكبر صانع سيارات في العالم، إنها تستهدف الوصول إلى 6 مصانع منتجة لخلايا البطاريات في أوروبا بحلول 2030، ستشيدها بمفردها أو مع شركاء.

وتعكف شركة فولكسفاجن على تحول جذري صوب السيارات العاملة بالبطاريات.

وقال الرئيس التنفيذي هربرت ديس أثناء مناسبة للشركة حضرها أيضا المديرون التنفيذيون لشركات بي.بي وإينل وإبردرولا “تحولنا سيكون سريعا، وغير مسبوق.”

رئيس فولكسفاجن: النقل الكهربائي أصبح نشاطا محوريا لنا

وتابع “النقل الكهربائي أصبح نشاطا محوريا لنا” لكن فولكسفاجن لم تكشف عن تكلفة الخطة.

وكانت شركة فولكسفاجن غير متحمسة للتحول صوب الكهرباء إلى أن أقرت في 2015 بالغش في اختبارات لانبعاثات الديزل في الولايات المتحدة واضطرت إلى التعامل مع نظام صيني جديد يحدد حصصا للسيارات الكهربائية، وتباشر فولكسفاجن حاليا أحد أكثر البرامج طموحا في القطاع.

الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصانع الأوروبية ستصل إلى 240 جيجاوات ساعة سنويا

وقالت فولكسفاجن إن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصانع الأوروبية ستصل إلى 240 جيجاوات ساعة سنويا، مضيفة أن المصنع الأول سيدخل الخدمة في 2023 وسيكون بالاشتراك مع نورثفولت السويدية.

وسيعقبه مصنع في مدينة سالتسجيتر الألمانية في 2025، ثم مصانع في إسبانيا وفرنسا والبرتغال في 2026 وموقع في بولندا أو سلوفاكيا أو جمهورية التشيك بحلول 2027. وسيجري إنشاء مصنعين آخرين بحلول 2030.

وفي حين تشمل الخطط المالية لفولكسفاجن المصنعين الأولين بالفعل، فإن المجموعة تجري “نقاشات عميقة” بشأن سبل إدماج المصانع التالية ضمن أهدافها المالية، وفقا لما قاله توماس شمول عضو مجلس إدارة الشركة.

وأضاف أنه إذا كانت فولكسفاجن بحاجة إلى تعزيز حضورها في إنتاج خلايا البطاريات فإن الشركة ستكون قادرة على تحمل التكلفة.

أعلنت فولكسفاجن فى نوفمبر الماضى أنها ستزيد استثماراتها في التكنولوجيا الذكية والمراعية للبيئة

يذكر أنه فى نوفمبر الماضى، أعلنت فولكسفاجن أنها ستزيد استثماراتها في التكنولوجيا الذكية والمراعية للبيئة مع تعزيز جهودها للاستحواذ على جزء من سوق السيارات الكهربائية الآخذ بالنمو السريع.

تعتزم فولكسفاجن تخصيص 85,1 مليار يورو بحلول 2025 في مجال الكهرباء والتكنولوجيا الرقمية والقطارات الهجينة

وتنوي أكبر شركة أوروبية لصناعة السيارات تخصيص 85,1 مليار يورو بحلول 2025 “في مجال الكهرباء والتكنولوجيا الرقمية والقطارات الهجينة” ما يشكل حوالى نصف نفقاتها لتلك الفترة في إطار “تحولها إلى شركة للنقل الرقمي”.

ويأتي ذلك في إطار مخصصات تمويل على خمس سنوات يقدمها مجلس إدارة الشركة سنويا، ويشكل زيادة قدرها 60 مليون يورو في البحث والتطوير للفترة بين 2020 و2024.

وتجهد الشركة على غرار مجموعات أوروبية أخرى لاحترام معايير الانبعاثات المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي للتخلص من انعكاسات فضيحة “ديزلجايت” التي تتعلق ببمرجيات جهزت بها 11 مليون سيارة تسمح بالغش حول مستويات الانبعاثات.

سيخصص مبلغ 35 مليار دولار تقريبا لتطوير بطاريات كهربائية للسيارات

وسيخصص مبلغ 35 مليار دولار تقريبا لتطوير بطاريات كهربائية للسيارات و11 مليارا آخر للسيارات الهجينة من طرازات متوافرة حاليا.

وقال المسؤول في فولكسفاجن برند اوسترلوه “تلتزم فولكسفاغن بالكامل نظام نقل مراع للبيئة”.

وقالت فولكسفاجن التي تشمل ماركات مثل أودي وبورش وسكودا إنها تتوقع انتاج 26 مليون سيارة كهربائية بحلول العام 2030 مع نيتها إطلاق 70 طرازا كهربائيا بات 20 منها طور الانتاج.