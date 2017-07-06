فولكسفاجن تستدعي 766 ألف سيارة لعيوب في الفرامل

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، اليوم الخميس، إنها رفعت عدد السيارات التى ستستدعيها لتحديث برمجيات أنظمة منع انغلاق جهاز الفرامل إلى أكثر من 766 ألف وحدة على مستوى العالم خلال الفترة القادمة.

وذكرت وكالة رويترز إن مجموعة فولكس فاجن ستستدعى حوالى 288 ألف وحدة من العلامة التجارية VWوأكثر من 385 ألف وحدة من موديلات أودى و سكودا بسبب عدم تشغيل جهاز الفرامل بشكل سليم في أوضاع قيادة معينة مثل الانعطاف الحاد أو الدوران الضعيف أو الضغط العنيف على الفرامل .

وكانت مجموعة فولكسفاجن أكبر منتج سيارات في العالم من حيث المبيعات استدعت أكثر من 8.5 مليون سيارة من سائر أنحاء أوروبا على خلفية فضيحة التلاعب في قياس نسبة العوادم منها 2.4 مليون سيارة في ألمانيا وحدها حلال عام 2015 وكذلك استدعاء 1.1 مليون سيارة إضافية في ألمانيا بسبب فضيحة الانبعاثات الشهيرة خلال العام الماضى .