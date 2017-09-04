فولكسفاجن تستدعى 1.8 مليون سيارة لهذه العيوب

خالد بدر الدين أعلنت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي AQSIQ أن وحدة فولكسفاجن الألمانية المتحالفة مع فاو وSAIC للسيارات، ستستدعى أكثر من 1.8 مليون وحدة بسبب مشاكل في مضخة الوقود. وأوضحت AQSIQ، والمهتمة بمراقبة الجودة في الصين، أن عمليات الاستدعاء ستتم اعتبارًا من 25 ديسمبر ا

خالد بدر الدين

أعلنت الإدارة العامة للإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي AQSIQ أن وحدة فولكسفاجن الألمانية المتحالفة مع فاو وSAIC للسيارات، ستستدعى أكثر من 1.8 مليون وحدة بسبب مشاكل في مضخة الوقود.

وأوضحت AQSIQ، والمهتمة بمراقبة الجودة في الصين، أن عمليات الاستدعاء ستتم اعتبارًا من 25 ديسمبر المقبل.

وكانت شركة فولكس فاجن قد تعهدت بسحب حوالى 11 مليون سيارة على مستوى العالم بسبب برامج سوفتوير سرية تتلاعب فى نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات السيارات التى تعمل بالسولار والتى تم تصديرها للأسواق العالمية، لا سيما السوق الأمريكية، ما جعل هيئات التحقيق الفيدرالية توجه تُهمًا لـ8 مديرين تنفيذيين حاليين وسابقين بشركة فولكس فاجن ومنهم حاينز جيكوب نيوسر، الرئيس السابق لتطوير العلامات التجارية وجينز هادلر وريتشارد دورينكامب الرئيسين السابقين فى قسم تطوير المحركات بالشركة الألمانية وبرامج السوفتوير المزودة بها.

وواجهت فولكس فاجن تهمة الغش فى الانبعاثات السامة في سيارات فولكس فاجن وبالتلاعب في نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات سيارات فولكس فاجن التي تعمل بالديزل ( السولار ) في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم الكشف عن هذا الغش التجاري لشركة فولكس فاجن خلال اختبارات روتينية للسيارات الألمانية قبل طرحها في الأسواق، ما كبدها خسائر بلغت حوالى 25 مليار دولار.