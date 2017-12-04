فولفو ترفض زيادة حصة عز العرب من طرازاتها الفارهة

أحمد عوض: رفضت شركة فولفو العالمية، طلب عز العرب، لزيادة التوريد، خلال العام المقبل، وأوضح مصدر بالمجموعة أن الأخيرة تفاوضت مع "فولفو - الأم"، خلال الفترة الماضية، على زيادة حصة السوق المحلية من "فولفو"، الشريحة الأعلى، تزامنًا مع زيادة الطلب. وأشار المصدر إلى أن " فولفو العالمية" أخطرت "عز العرب



أحمد عوض:



رفضت شركة فولفو العالمية، طلب عز العرب، لزيادة التوريد، خلال العام المقبل، وأوضح مصدر بالمجموعة أن الأخيرة تفاوضت مع “فولفو – الأم”، خلال الفترة الماضية، على زيادة حصة السوق المحلية من “فولفو”، الشريحة الأعلى، تزامنًا مع زيادة الطلب.

وأشار المصدر إلى أن ” فولفو العالمية” أخطرت “عز العرب”، بأنها لن تتمكن من زيادة الكميات بسبب الحصص التصديرية المخصصة لكل بلد، وتوقعت أن تتجه الشركة اﻷم لمضاعفة الإنتاج.

وتابع أن مبيعات السيارات الفارهة بالسوق، تشهد تحركا نسبيا، مقارنة بالفئات المتوسطة والاقتصادية، التي تشهد تراجعأ بنسب تصل إلى 40%، لافتا إلى أن “عز العرب” تمكنت من بيع ما يقرب من 250 سيارة من الفئات الفارهة، من إجمالي 450 وحدة خلال اﻷشهر الماضية.

كانت مصادر بمجموعة عز العرب قد أكدت فى تصريحات سابقة، أن حجم مبيعات فولفو شهد نموًا بنسبة 20% خلال الربع الثالث، بفضل زيادة الطلب على السيارات الفاخرة من فولفو “s90” و “xc60”.

ووفق خطط مجموعة عز العرب، فإنها تعتزم طرح الشكل الجديد من فولفو XC60 وXC90 خلال الربع اﻷول من العام 2018.

