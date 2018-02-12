فوكوياما من دبي: 4 تحديات تواجه النظام العالمي

دبى ـ سمر السيد:حدد فرانسيس فوكوياما، العالم السياسى والخبير الاقتصادى 4 تحديات تواجه النظام العالمى حاليا وتتمثل فى التقنيات التكنولوجية الناشئة والتغير فى ميزان القوة العالمى وزيادة الشعبوية والهجرة.أوضح فى كلمته بفعاليات اليوم الثانى من القمة العالمية للحكومات التى تستضيفها مدينة دبى فى الفتر

دبى ـ سمر السيد:

حدد فرانسيس فوكوياما، العالم السياسى والخبير الاقتصادى 4 تحديات تواجه النظام العالمى حاليا وتتمثل فى التقنيات التكنولوجية الناشئة والتغير فى ميزان القوة العالمى وزيادة الشعبوية والهجرة.

أوضح فى كلمته بفعاليات اليوم الثانى من القمة العالمية للحكومات التى تستضيفها مدينة دبى فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى، أن الذكاء الاصطناعى وثورة الإنترنت أصبح تحديا كبيرا للنظام العالمى، خاصة أن الوجه القاتم للإنترنت قد ظهر فى السنوات الماضية واتضح هذا أيضا مع بروز داعش واستخدامها للتكنولوجيا.

وأضاف أن هناك تغيرا فى ميزان القوى العالمى حاليا، فبعدما كانت الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا ؛ ظهرت الآن الصين كقوة كبيرة وبدأت تسيطر، خاصة على المستوى الاقتصادى، كما أثرت الأزمات على القارة الأوروبية وأنظمتها السياسية، وأصبحت هناك قوى عالمية صاعدة تخل باستقرار النظام العالمى.

وأضاف أن مبادرة حزام الحرير الصينية، تؤكد أن الاقتصاد عابر للحدود وعلى رغبة بكين فى الانتقال لمرحلة جديدة من التنمية الوطنية، وقد شكلت التدفقات الواردة من مصرف التنمية الصينى 75% من إجمالى تدفقات النظام المصرفى فى عام 2016، وهو ما يؤشر على أن الصين تحل محل الولايات المتحدة فى مجالات متعددة.

وذكر أن إحدى التحديات للنظام العالمى تأتى من داخل الدول الديمقراطية وهى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بجانب ظهور الحركة الشعبوية وفقدان للأشخاص لوظائفهم وعدم قدرة هذه الدول المتقدمة على الاستفادة من نتائج التجارة الحرة، ومشكلة الهجرة التى تعد قضية هوية بالأساس.