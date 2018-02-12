فوكوياما: أصبحنا اليوم في عالم متعدد الأقطاب

دبى ـ سمر السيد:قال فرانسيس فوكوياما، العالم السياسى والخبير الاقتصادى، إن منطقة الخليج العربى لديها حيز ليبرالى على صعيد الملكية الفكرية وحكم القانون، وأضاف أننا اليوم فى عالم متعدد الأقطاب بدلا من الهيمنة التاريخية والسلطة المالية للولايات المتحدة التى بدأت منذ سقوط جدار برلين وقد تغير الوضع الآ

دبى ـ سمر السيد:

قال فرانسيس فوكوياما، العالم السياسى والخبير الاقتصادى، إن منطقة الخليج العربى لديها حيز ليبرالى على صعيد الملكية الفكرية وحكم القانون، وأضاف أننا اليوم فى عالم متعدد الأقطاب بدلا من الهيمنة التاريخية والسلطة المالية للولايات المتحدة التى بدأت منذ سقوط جدار برلين وقد تغير الوضع الآن غير أن المشكلة هنا فى كيفية تكيف الأمريكيين الذين اعتادوا على أن يكونوا أصحاب القرار، وقد شكل الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما ذلك بعد الحرب فى أفغانستان والعراق.

وشدد فى كلمته بفعاليات اليوم الثانى للقمة العالمية للحكومات التى تستضيفها مدينة دبى فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى، على أهمية وجود نوع من الهيكلة الإقليمية لإشراك القوى العظمى الصاعدة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا اتضح فى الصدام بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الأفراد حالياً يؤثر عليهم الصراع من أجل الكرامة والاعتراف والشعور بالرغبة من أن يعترف بهم الآخرون، مشيراً إلى أنه تحدث عن ذلك فى كتابه” نهاية التاريخ”.