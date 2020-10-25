فوكس 2 موف: مبيعات السيارات في مصر ترتفع 18% خلال سبتمبر

سوق السيارات في مصر يعد من أفضل الأسواق فى العالم نظرًا لعدم تأثر السوق بحائجة كورونا

قالت وكالة فولكس 2 موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، إن سوق السيارت فى مصر يعد من أفضل الأسواق على مستوى العالم خلال العام الحالى، بعد أن تمكنت السوق من تحقيق نمو فى مبيعاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى على الرغم من جائحة كورونا، حيث ارتفعت مبيعات السيارات خلال سبتمبر بنسبة تصل إلى 18%، لتسجل 21 ألفًا، و117 سيارة.

وأشارت F2M إلى أن استقرار مستويات النمو فى مبيعات السيارات فى السوق المصرية ساهم فى نمو السوق 29.3% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وتمكنت سوق السيارات في مصر من تسليم 146 ألفًا، و950 سيارة على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020.

شيفورليه تتصدر مبيعات السيارات خلال سبتمبر

تصدرت العلامة الأمريكية المنشأ شيفروليه مبيعات السيارات في مصر خلال شهر سبتمبر رغم تراجع أداءها 1.8%.

وقالت فولكس 2 موف أن أوبل حققت نموًا مذهلًا خلال هذا الشهر بنسبة تصل إلى 200.3%، والذى قد يعود إلى تزايد الطلب على طراز استرا.

أوبل أسترا

وسطل التقرير على العلامة الإيطالية فيات، والذى وصف أداءها خلال سبتمبر بـ «الأسوأ»، بعد أن هبطت مبيعاتها بنسبة 10.6%، وفقًا لوكالة فوكس 2 موف.

57.8 ألف سيارة مبيعات الربع الأول

بلغت مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الأول من العام الحالى 57 ألفًا، و834 سيارة خلال الربع الأول من العام الحالى، بنمو 73.8%.

وبينت فولكس 2 موف إن مبيعات السيارات في مصر لم يصيبها أى ضرر من تفشي فيروس كورونا فى الذى أصاب العالم.

وأكدت الوكالة إلى أن سوق السيارات فى مصر يعد من أفضل الأسواق مبيعًا حول العالم خاضة مع نمو مبيعات النصف الأول 27.7%.

وتمكنت سوق السيارات في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى من بيع 88 ألفًا، و490 سيارة.

وذكرت وكالة فوكس 2 موف أن وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات في مصر خلال يوليو استمرت ولكن بوتيرة اقل بنسبة تصل إلى 16.7%، لتسجل 19 ألفًا، و327 سيارة، إلا أنها انتعشت مرة أخرى بعد تسليمها 18 ألفًا، و16 سيارة، بنمو 81.9%.