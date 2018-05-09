فوكس 2 موف تناقض إحصائيات أميك

شريف عيسىأظهرت نتائج أعمال سوق السيارات للملاكى والمركبات الخفيفية المصرية، تراجعًا بلغ %6.7 ، خلال الربع الأول من العام الجارى، بإجمالى 28 ألفًا، و639 سيارة، تبعا لتقرير إعدته مؤسسة «فوكس 2 موف» لأبحاث السيارات. وأشار التقرير إلى أن سوق السيارات فى مصر، شهدت وقفًا لمسلس

شريف عيسى

أظهرت نتائج أعمال سوق السيارات للملاكى والمركبات الخفيفية المصرية، تراجعًا بلغ %6.7 ، خلال الربع الأول من العام الجارى، بإجمالى 28 ألفًا، و639 سيارة، تبعا لتقرير إعدته مؤسسة «فوكس 2 موف» لأبحاث السيارات.

وأشار التقرير إلى أن سوق السيارات فى مصر، شهدت وقفًا لمسلسل التراجع الذى بدأ خلال العامين الماضيين بنهاية مارس، بعد تمكنها من تحقيق نمو طفيف فى مبيعاته بنسبة %0.4 ، بإجمالى 10 آلاف، و871 سيارة.

وقال التقرير إنه خلال يناير من العام الحالى تراجعت مبيعات سوق السيارات %9.4 مسجلة 8958 سيارة، فيما استمر التراجع خلال فبراير بوتيرة أكبر بنسبة %11.9 ، بإجمالى 8810 وحدات.

وتأتى إحصائيات «فوكس 2 موف» متنضاربة، مقارنة بنتائج تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» والذى أشار إلى تحسن ملموس فى مبيعات الربع الأول %32.3 ، لتسجل 35.1 ألف سيارة، إلى جانب نمو مبيعات السيارات خلال مارس بنحو %25.4 ، مسجلًا 13.3 ألف وحدة.

وأوضحت «فوكس 2 موف» أن ارتفاع أسعار السيارات لايزال مؤثرًا بالسلب على خطط المستهلكين نحو شراء سيارات جديدة، بعد قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المركبات.

وأشار إلى أن التحديات التى واجهت سوق السيارات ساعدت «نيسان» فى التربع على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا، خلال الربع الأول بإجمالى 5594 سيارة بحصة سوقية %19.5 ، فيما جاءت «هيونداى» فى المركز الثانى فى القائمة بعد تمكنها من بيع 5414 سيارة، بحصة سوقية %18.9.

واستحوذت «شيفورلية» على المركز الثالث فى صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات خلال الربع الأول من العام، بإجمالى 5268 سيارة، بحصة سوقية %18.4 ، وحصدت «رينو» المركز الرابع بإجمالى 2473 سيارة، بحصة 8.6 % من إجمالى مبيعات السوق، واقنتصت «تويوتا» المركز الخامس فى القائمة بإجمالى 1781 سيارة، بحصة سوقية 6.2 %.

وعلق رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لـ«أميك»،على التضارب بقوله، إن التضارب فى تقديرات مبيعات السوق قد تكون راجعة إلى اختلاف مصادر معلومات كلا التقريرين.

وأكد أن مبيعات سوق السيارات فى تحسن مقارنة بمعدلات العام الماضى، بالنظر إلى التحسن فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، متوقعًا أن يشهد العام الحالى نموًا فى الأداء الإجمالى للمبيعات بنسبة 7 – %8.

ويوضح الجدول التالى التغيرات الهيكلة فى خريطة مبيعات سوق السيارات خلال الربع الأول من عامى 2017 و2018: