فوكس إيكو بوست تقود ملاكي الـ 1000 سي سي للنمو

أحمد شوقي قادت السيارة فورد فوكس -المزودة بمحرك إيكو بوست- شريحة السيارات الملاكي التي تصل سعتها اللترية حتى 1000 سي سي للنمو بنسبة 5833%، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 712 وحدة، مقابل 12 فقط، خلال الفترة…

أحمد شوقي

قادت السيارة فورد فوكس -المزودة بمحرك إيكو بوست- شريحة السيارات الملاكي التي تصل سعتها اللترية حتى 1000 سي سي للنمو بنسبة 5833%، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 712 وحدة، مقابل 12 فقط، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوزعت مبيعات الفئة بالكامل بين السيارتين فورد فوكس، التي استحوذت على نصيب الأسد بواقع 736 وحدة وسوزوكي ألتو، التي بلغت مبيعاتها 75 وحدة.



ولم تتجاوز مبيعات السيارات التي تصل سعتها اللترية إلى 1000 سي سي، خلال الشهور الأربعة من العام الجاري، 2 وحدة موزعة بين “ألتو” التي باعت 11 سيارة و”هايما 1″ التي لم تبع سوى سيارة واحدة.

وخلال سبتمبر 2016، تم طرح فورد فوكس المزودة بمحرك إيكو بوست بسعة لترية 1000 سي سي؛ في السوق المحلية.

وتعادل قدرة محرك السيارة 123 حصانًا ويصل عزمه الأقصى إلى 170 نيوتن متر، والسيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيكى سداسي السرعات، يتيح الخيار بين القيادة الأوتوماتيكية ببرنامج موفر للوقود أو الانتقال للبرنامج الرياضى ومع استجابة فورية فى حالات التسارع.

وتحتوي السيارة على العديد من أنظمة الأمان والسلامة، منها: نظام ضبط الثبات الالكتروني والمساعدة على صعود التلال ESP، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وحساسات لقياس ضغط الاطارات (TPMS) وحساسات إضاءة ومطر Rain&light) sensor) وعجلة قيادة كهربائية (EPS) ومثبت ومحدد سرعة (Cruise Control) وكاميرا وحساسات ركن خلفية Parking) Sensor&Rear view cam) لتساعد السائق فى ركن السيارة، بالإضافة إلى أربعة وسائد هوائية (4Airbags).