فوكسيرا يبيع 700 جهاز لمصريين وأمريكيين وسعوديين

محمود زكى كشف عمرو الجبلى، مخترع جهاز فوكسيرا، عن بيع 700 جهاز حتى الآن عن طريق موقع "كيك ستارتر" العالمى، أحد أكبر منصات تمويل المشروعات الناشئة إلكترونيا، موضحا أن الطلبات جاءت من مصر، تلتها أمريكا ثم السعودية. يشار إلى أن فوكسيرا هو جهاز صغير حاصل على براءة اختراع من أمريكا فى أبريل 2016، ويعت

محمود زكى

كشف عمرو الجبلى، مخترع جهاز فوكسيرا، عن بيع 700 جهاز حتى الآن عن طريق موقع “كيك ستارتر” العالمى، أحد أكبر منصات تمويل المشروعات الناشئة إلكترونيا، موضحا أن الطلبات جاءت من مصر، تلتها أمريكا ثم السعودية.

يشار إلى أن فوكسيرا هو جهاز صغير حاصل على براءة اختراع من أمريكا فى أبريل 2016، ويعتمد على تركيب شريحة محمول ثم توصيل الجهاز بالكهرباء، وكذلك جهاز واى فاى، ويتم الاتصال بالجهاز من خلال تطبيق خاص لتسجيل الرقم الخاص بالعميل، ثم يقوم باستقبال وإرسال المكالمات الصوتية، وكأنك داخل دولتك.

وأضاف الجبلى لـ”المال” أن هؤلاء العملاء سيحصلون على اشتراك مجانى مدى الحياة بالخدمة بسعر 120 دولارا للجهاز بدلا من 180، مؤكدا أنه يتم تصنيع الجهاز حاليًا عن طريق شركة صينية؛ بسبب انخفاض التكاليف وجودة المنتج النهائى.

وأشار إلى وقف تلقى طلبات الحصول على الجهاز من جانب العملاء خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من تسليم الدفعة الأولى قبل نهاية أغسطس الحالى، لافتا إلى امتلاكه خطة تسويقية للمشروع بعد انتهاء المرحلة الأولى بهدف نشر الفكرة بين أكبر عدد من العملاء خاصة أنها مبتكرة، متطرقا إلى أن فكرة المشروع تم احتضانها لدى حاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، وحاضنة الأعمال «إبنى» التابعة لجمعية اتصال.

يذكر أنه بموجب المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على تراخيص من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو إنشاء بنية أساسية، أو تقديم خدمات الاتصالات، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

إضافة إلى مصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.