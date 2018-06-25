فوكسكون التايوانية تصف النزاع بين الصين وأمريكا بالحرب التكنولوجية

أحمد فراجقالت فوكسكون التايوانية، أكبر شركة تصنيع الكترونيات فى العالم، إن الحكومتين الأمريكية والصينية، تدخل حربًا تكنولوجية، وليست تجارية، واصفة الخلاف بأكبر تحد تواجهه الشركة، حسبما أفادت وكالة رويترز.وقال الرئيس الأميركى دونالد ترامب، الإثنين الماضى، إنه بصدد فرض رسوم جمركية %10 على ما قيمته

أحمد فراج

قالت فوكسكون التايوانية، أكبر شركة تصنيع الكترونيات فى العالم، إن الحكومتين الأمريكية والصينية، تدخل حربًا تكنولوجية، وليست تجارية، واصفة الخلاف بأكبر تحد تواجهه الشركة، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال الرئيس الأميركى دونالد ترامب، الإثنين الماضى، إنه بصدد فرض رسوم جمركية %10 على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية، ردًا على الإجراءات المرفوضة التى اتخذتها بكين، بعد زيادة ضريبية فرضتها واشنطن على وارداتها، واتهمت واشنطن الصين بسرقة ملكية فكرية أمريكية، وهوما تنفيه بكين.

وقال تيرى جو، رئيس فوكسكون، خلال الاجتماع السنوى للجمعية العمومية، إن التحدى الأكبر الذى يواجهونه هوالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووصف جوما يمارسونه بأنه ليس حربًا تجارية، بل حربًا تكنولوجية، مضيفا أن الحرب التكنولوجية تعتبر حربًا تصنيعية.

وقال محللون إن الحرب التجارية بين البلدين قد تعطل سلاسل التوريد الخاصة بالتكنولوجيا وصناعة السيارات، وهى قطاعات تعتمد بشدة على مكونات خارجية مثل تلك التى تقدمها فوكسكون، ما قد يعوق نموالاقتصاد العالمى، وفقا لوكالة رويترز.

وفى مارس الماضى، قال وزير التجارة الصينى تشونغ شان، الأحد، إن أى حرب تجارية مع الولايات المتحدة ستجلب فقط كارثة للاقتصاد العالمى، فى الوقت الذى زادت فيه انتقادات بكين لفرض واشنطن رسوما جمركية على المعادن، فى ظل مخاوف من أنها قد تلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي.

وتوقعت وكالة بلومبرج أن تكون المكسيك هى الرابح الأكبر من الحرب التجارية المندلعة، طبقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأوضحت بلومبرج أن المكسيك تملك الفرصة لتصبح أكبر مصدر لأجهزة التلفزيون المسطحة إلى السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الشاشات تندرج ضمن آلاف المنتجات الصينية، التى تستهدفها الرسوم الجمركية المقترحة من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وفى نفس الوقت يمكن للمزارعين المكسيكيين أن يحتلوا مكان منافسيهم الأمريكيين فى سوق لحوم الخنزير الصينية، التى تعد أكبر الأسواق فى العالم، وذلك بعد أن فرضت بكين رسوما جمركية إضافية على 106 من السلع الأمريكية المستوردة، ومنها اللحوم.

واشترى المستهلكون الأمريكيون العام الماضى من الصين شاشات بقيمة 3.9 مليار دولار، ويقول المحلل فى بلومبرج، كاتلين ويبر، إن حصة المكسيك فى سوق الشاشات بأمريكا ستنموبسرعة على حساب الصين، حال طبقت إدارة ترامب التعريفات الجديدة.

ولدى المكسيك فرصة للتمدد فى السوق الصينية للحوم الخنزير، بشرط أن تنجح فى إبرام اتفاق سريع مع بكين بشأن تزويدها بمنتجات هذه اللحوم.

وأعلنت فوكسكون، الأسبوع الماضى، شرائها لمبنى فى ولاية ويسكونسن ليصبح مقرها فى الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وحث مستشار حملة الأسهم هيرمس EOS، شركة فوكسكون على تقديم المزيد من التفاصيل للمستثمرين، حول خطط إحلال كبار المسئولين التنفيذيين، والنظر فى الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى.

وقال جوالذى احتفل مؤخرًا بمرور 30 عامًا على قيام فوكسكون بممارسة نشاطها فى الصين يوم الجمعة، إنه لا يعتزم التقاعد فى السنوات الخمس المقبلة، دون إعطاء المزيد التفاصيل.

وهبطت أسهم فوكسكون %0.7 يوم الجمعة، تمشيا مع المؤشر القياسى لأسعار الأسهم.