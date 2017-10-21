فوكاس تو موف: مبيعات السيارات في مصر تهوى 41% خلال 9 شهور

خالد بدر الدين: هوت مبيعات السيارات فى السوق المصرية بأكثر من 41% خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى لتنزل إلى 94 ألفا و654 وحدة بسبب ارتفاع التضخم الذى التهم القوة الشرائية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى. وذكرت وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية إن مبيعات السيارات فى السوق المصرية هبط

خالد بدر الدين:

هوت مبيعات السيارات فى السوق المصرية بأكثر من 41% خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى لتنزل إلى 94 ألفا و654 وحدة بسبب ارتفاع التضخم الذى التهم القوة الشرائية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

وذكرت وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية إن مبيعات السيارات فى السوق المصرية هبطت بحوالى 30% خلال الربع الثالث من العام الجارى، لتنخفض إلى 33 ألفا و531 وحدة للفصل الثامن على التوالى مع تزايد أسعار السيارات بنسب هائلة باستمرار وارتفاع معدلات البطالة والإصلاحات الاقتصادية المتشددة التى تطبقها الحكومة وفقا لبرنامج قروض صندوق النقد الدولى.

وكانت مبيعات السيارات هبطت خلال النصف الأول من العام الجارى بأكثر من 45% لتصل إلى 61 ألفا و123 وحدة من سيارات الركوب والتجارية لتواصل الانخفاض الذى شهده العام الماضى واستمراره خلال الربع الأخير من العام الجارى.

واسحوذت العلامات التجارية نيسان اليابانية وشيفروليه الأمريكية وهيونداى الكورية الجنوبية على أكثر من 53% من إجمالى مبيعات السيارات منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر بقيادة نيسان التى بلغت مبيعاتها 18 ألفا و366 وحدة ثم شيفروليه بأكثر من 17 ألفا و850 وحدة وهيونداى بحوالى 14 ألفا و640 سيارة بانخفاض 50% عن مبيعاتها خلال نفس الشهور من العام الماضى.

وجاء فى المركز الرابع تويوتا اليابانية بمبيعات تجاوزت 8 آلاف سيارة خلال التسعة شهور الماضية ثم كيا الكورية الجنوبية بحوالى 5 آلاف و680 وحدة وبعدها ميتسوبيشى اليابانية بأكثر من 5 آلاف و120 سيارة.

وحتلت العلامة الفرنسية رينو المركز السابع بمبيعات تجاوزت 4 آلاف و460 سيارة ولكنها هوت بحوالى 74% عن مبيعاتها خلال نفس الشهور من عام 2016 وبعدها شيرى الصينية بأكثر من 3 آلاف و690 وحدة ثم سوزوكى اليابانية بحوالى 3 آلاف و634 وحدة وأخيرا أوبل الألمانية فى المركز العشر بمبيعات تجاوزت الفين و680 وحدة بانخفاض أكثر من 52% عن مبيعاتها خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضى.