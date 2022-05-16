فوكاس تو موف: مبيعات السيارات فى السوق المصرية تقفز %34 فى الربع الأول

أعلنت وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق المركبات فى العالم أن مبيعات السيارات فى السوق المصرية قفزت بأكثر من %34 خلال الثلاث شهور الأولى من هذا العام لتتجاوز 68 ألف وحدة بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضى.

وصعدت مبيعات السيارات فى مصر خلال شهر مارس الماضى بأكثر من %24 لتصل إلى مايقرب من 24 ألف وحدة بعد أن قفزت بحوالى %35 فى فبراير هذا العام لتواصل مكاسبها خلال الربع الماضى برغم تفاقم معدل التضخم وارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات بسبب الحرب الروسية فى أوكرانيا والتى دخلت شهرها الثالث فى مايو منذ أن بدأت فى 24 فبراير الماضى.

ومن العلامات التجارية العالمية التى تصدرت المبيعات فى السوق المصرية رينو الفرنسية التى جاءت فى المركز الأول لزيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجارى لتحقيقها ارتفاعا بنسبة %75 بالمقارنة بمبيعاتها خلال نفس الربع من عام 2021 و بعدها شيفروليه الأمريكية بأكثر من %31 ولكن تويوتا اليابانية تراجعت مبيعاتها بما يقرب من %9 خلال نفس الفترة.

وكانت مبيعات السيارات فى مصر سجلت ارتفاع بأكثر من %32.6 خلال عام الوباء لتتجاوز 227 ألف سيارة برغم انتشار فيروس كورونا والقيود التى تم فرضها على العديد من الأنشطة الاقتصادية بالمقارنة بعام 2019 .

ولكن عام الوباء الثانى بدأ سلبيا نسبيا بالنسبة لسوق السيارات المصرية حيث تراجعت المبيعات بحوالى %2 خلال الربع الأول من عام 2021 لتنزل إلى 50.8 ألف وحدة مقارنة بالربع الأول من عام ماقبل الجائحة غير أن مبيعات الربع الثانى من العام الماضى بدأت تتحسن بسرعة لتقفز بما يزيد عن %86.7 لتتجاوز 77.6 ألف وحدة بسبب هبوط المبيعات كثيرا خلال نفس الربع من عام 2020.

واستمرت مبيعات السيارات فى مصر تنمو خلال الربعين الثالث والأخير من العام الماضى بارتفاعها بحوالى %18 و%1.6 لتتجاوز 68.3 ألف وحدة و 68.4 ألف وحدة على الترتيب ليصل إجمالى المبيعات طوال العام الماضى أكثر من 266 ألف وحدة بزيادة تتجاوز %21 عن مثيلتها فى عام الجائحة.