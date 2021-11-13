فوكاس تو موف : ارتفاع مبيعات السيارات 30% في مصر بقيادة تويوتا

تعافت مبيعات السيارات فى مصر بسرعة لدرجة أنها قفزت فى ستمبر الماضى بأكثر من 32.7% بالمقارنة بمثيلتها قبل الوباء فى 2019

أعلنت وكالة فوكاس تو موف الأمريكية لأبحاث أسواق المركبات فى أنحاء العالم أن مبيعات السيارات فى السوق المصرية قفزت خلال الفترة من بداية العام الجارى حتى نهاية سبتمبر بأكثر من 29.9% لتتجاوز 197 ألف و680 وحدة بالمقارنة بنفس الشهور من عام الوباء بقيادة موديلات تويوتا اليابانية التى تربعت على عرش المبيعات بنسبة ارتفاع 57.5 % كما صعدت فى سبتمبر الماضى بما يزيد عن 11% بالمقارنة بنفس الشهر من 2020 لتصل إلى 22 ألف و684 وحدة.

وجاء بتقرير فوكاس تو موف الصادر هذا الشهر أن مبيعات السيارات بمصر تواصل النمو بعد زيادتها 9.7 % بأغسطس الماضى.

وتعافت مبيعات السيارات المصرية بسرعة لدرجة أنها قفزت فى ستمبر الماضى بأكثر من 32.7% بالمقارنة بمثيلتها قبل الوباء فى 2019.

ورغم أن مبيعات موديلات شيفروليه زادت 28.3% فقط لتأتى بالمركز الثانى بعد تويوتا إلا أنها احتلت المركز الأول بحصتها السوقية.

وبلغت حصة مبيعات موديلات شيفروليه فى السوق المصرية 18% وبعدها مبيعات العلامة تويوتا خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى.

ارتفاع مبيعات السيارات اليابانية فى مصر فى سبتمبر

وأكد المحللون بوكالة فوكاس تو موف أن مبيعات شركة نيسان للسيارات اليابانية صعدت 19.4% فقط من بداية يناير لنهاية سبتمبر.

وكانت مبيعات المركبات فى مصر تعرضت لانخفاض واضح خلال عامى 2016 و2017 بسبب تعويم الجنيه وهبوط قيمته أمام الدولار الأمريكي.

وتراجعت مبيعات المركبات فى مصر عقب تعويم الجنيه الذى أدى لارتفاع شديد فى أسعارها بعد مبيعات قياسية بعامى 2014 و2015.

وهبطت مبيعات السيارات فى مصر بعد التعويم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ورفع أسعار الوقود 3 مرات عندما ألغت الحكومة الدعم. تويوتا تحقق نسبة نمو مرتفعة فى المبيعات

وأدى زيادة ضريبة القيمة المضافة بعام 2017 ورفع الجمارك على الموديلات فوق 2 لتر لهبوط غير مسبوق فى مبيعات المركبات.

وانخفضت المبيعات بعام 2017 بحوالى 36% لتنزل إلى 137ألف و821 وحدة بالمقارنة بعام 2016 الذى شهد بنهايته تعويم العملة.

ولكن التعافى الاقتصادى الذى انتشر فى عام 2018 ساعد على ارتفاع مبيعات المركبات مع انحسار الضغوط على أسعار السيارت.

وزادت مبيعات السيارات بعام 2018 لتتجاوز 193 ألف مركبة وارتفعت الأسعار مجددا بعام 2019 لتهبط المبيعات إلى 171ألف و252 وحدة.

وارتفعت المبيعات فى عام الوباء برغم انتشار العدوى بفيروس كورونا بحوالى 32.6% لترتفع إلى 227.1 ألف سيارة مقارنة بعام 2019.

وكانت مبيعات السيارات فى السوق المصرية هبطت بأكثر من 11% بالمقارنة بمبيعات المركبات التى ارتفعت أسعارها فى عام 2018.

وشهد العام الجارى بداية سلبية لانخفاض مبيعات السيارات بمصر 2% بالربع الأول إلى 50.8 ألف وحدة مقارنة بنفس ربع 2020.

وبلغ نمو مبيعات السيارات 86.7% فى الربع الثانى لتقترب من 77.6 ألف وحدة عن مثيله بنفس الربع من عام الوباء.

وانتعشت مبيعات المركبات فى يوليو الماضى أيضا بحوالى 34% لتتجاوز 25 ألف وحد مقارنة بعام الوباء الذى شهد انخفاضا واضحا.